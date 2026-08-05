Na dobre i na złe. Falkowicz nie zaakceptuje nowego wybranka Matyldy w nowym sezonie! Odkryje, kim tak naprawdę jest Darek - ZDJĘCIA

Tak Falkowicz pozna Darka w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Matylda w końcu powie Andrzejowi, że jest w poważnym związku. Tyle tylko, że jeszcze nie zdradzi mu, z kim. Jednak Falkowicz bardzo szybko pozna wybranka swojej córki, o czym początkowo jeszcze nie będzie świadomy, bo wcale nie stanie się to na kolacji, a w szpitalu!

Wszystko przez to, że jak podawaliśmy jako pierwsi będzie on nowym ratownikiem i kierowcą karetki, który jak dodaje swiatseriali.interia.pl zjawi się u Falkowicza na badaniach okresowych z powodu drętwienia ręki. Oczywiście, w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej profesor zajmie się pacjentem.

A na dodatek szybko ustali, że jego dolegliwości mają związek z wadą postawy i uciskiem na tętnicę oraz splot nerwowy. Jednak od razu nie wyda opinii lekarskiej i poprosi Darka, aby zgłosił się do niego następnego dnia, aby on mógł dokładniej przeanalizować jego wyniki badań.

Babiński okaże się nowym chłopakiem Matyldy w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Aczkolwiek w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach panowie spotkają się już dużo szybciej. Wszystko przez to, że tego dnia będzie miał poznać nowego wybranka swojej przybranej córki. Oczywiście, Falkowicz będzie liczył na to, że za chwilę zjawi się u niego młody i ambitny mężczyzna. Jednak rzeczywistość okaże się zupełnie inna niż przypuszczał.

A to dlatego, że w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej po drugiej stronie drzwi zobaczy właśnie Darka i dozna szoku! A jego mina zdradzi wszystko, co w tym momencie będzie myślał. Ale mimo tego chłopak wejdzie do środka, a Matylda przedstawi go jako swojego chłopaka. Wówczas przy stole zapanuje niezręczna cisza, która będzie tylko ciszą przed burzą!

Andrzej bezlitośnie wypunktuje nowego wybranka córki w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

Wszystko przez to, że w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Andrzej w końcu nie wytrzyma, przez co dojdzie do ostrej wymiany zdań. Tym bardziej, że nie będzie mógł zaakceptować faktu, że nowy wybranek Matyldy jest od niej o wiele starszy i da temu wyraz.

- To dinozaur! - uzna Andrzej.

Jednak w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej nie tylko to będzie przeszkadzało Falkowiczowi. Zwłaszcza, że przecież będzie znał on jego wyniki badań, a także będzie wiedział, jak mówią na niego koledzy z pracy. Ale chłopak od razu to wyjaśni.

- Nazywam się Babiński i stąd ksywka Babiarz - przyzna Darek.

Aczkolwiek profesor pozostanie nieugięty. Do tego stopnia, że wówczas atmosfera już tak zgęstnieje, że Jadzia (Aldona Jankowska) będzie musiała interweniować z kolejną porcją flaków, aby nieco rozładować napięcie. Ale czy to jej się uda? Przekonamy się już niebawem!

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