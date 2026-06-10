Na dobre i na złe. Oto nowy chłopak Matyldy! Tak Falkowicz zareaguje na wybranka córki w następnym sezonie - ZDJĘCIA

Matylda będzie mieć nowego chłopaka w następnym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach pojawi się dawno niewidziana Matylda, którą widzowie ostatni raz mogli oglądać w 957 odcinku, emitowanym ponad rok temu! Wówczas obok przybranej córki Andrzeja i biologicznej Michała (Mateusz Janicki) zakręcił się praktykant Olek (Ignacy Klim), ale po rozstaniu dziewczyny z Kacprem (Kamil Żebrowski) nic z tego nie wyszło. Zwłaszcza, że Matylda nie odwzajemniła jego podziwu.

Jednak w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej będzie zupełnie inaczej, gdy w życiu Matyldy pojawi się zupełnie inny mężczyzna! Wszystko przez to, że w tą relację przybrana córka Falkowicza mocno się zaangażuje. Do tego stopnia, że sama powie przyszywanemu ojcu, że myśli o niej na poważnie! I nic dziwnego, że w tej sytuacji Andrzej od razu postanowi poznać wybranka swojej pociechy!

Falkowiczowi nie spodoba się wybranek przybranej córki w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Andrzej zacznie szykować się na spotkanie z chłopakiem Matyldy, którego wraz z przybraną córką, jej biologicznym ojcem Michałem i Jadzią (Aldona Jankowska) zaproszą do siebie na obiad. Falkowicz będzie pełen nadziei przed tym wydarzeniem, jednak, gdy zobaczy wybranka przyszywanej córki, to jego entuzjazm momentalnie zgaśnie! Czyżby dlatego, że rozpozna w nim znajomą twarz?

Zdradzamy, że nowy chłopak Matyldy będzie ratownikiem, który także będzie pracował w Leśnej Górze, gdzie swoje praktyki będzie przecież także odbywać i córka Falkowicza. Jednak jak widzimy na rolkach Sławomira Wierzbickiego na Instagramie Andrzej nie będzie zachwycony nowym wybrankiem dziewczyny. A z każdą chwilą na rodzinnym obiedzie w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej będzie tylko gorzej, czego profesor oczywiście także nie zdoła ukryć. Do tego stopnia, że w pewnym momencie nawet się załamie!

Matylda nie zrezygnuje z nowego ukochanego w następnym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

Ale mimo tego w sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Matylda nie zrezygnuje ze swojej miłości. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do Andrzeja jej chłopak raczej spodoba się Jadzi i Michałowi. Szczególnie, że przewrażliwiony i nadopiekuńczy Falkowicz będzie uprzedzony do każdego wybranka przybranej córki. Jednak w końcu będzie musiał się do niego przekonać!

Wszystko przez to, że przecieki z planu do nowego sezonu "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej zdradzają, ze związek Matyldy i jej nowego wybranka faktycznie będzie na poważnie! A to dlatego, że widzowie będą świadkami tajemniczego ślubu i wiele wskazuje na to, ze na ślubnym kobiercu stanie właśnie przybrana córka Andrzeja! Czy zatem w końcu Falkowicz zaakceptuje jej wybranka? No cóż, wygląda na to, że i tak nie będzie miał wyjścia!

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