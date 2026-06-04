Na dobre i na złe. Tajemniczy ślub w nowym sezonie! Nikt nie spodziewa się, kto zostanie parą młodą - ZDJĘCIA, WIDEO

Zaskakujący ślub w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

Pewnym jest, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach będzie ślub! Tym bardziej, że już zdradziła to sama produkcja na swoich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych na Instagramie i Facebooku. Na obu kontach pojawiło się wideo z podziękowaniem za obecny sezon, a także mała zapowiedź tego, co wydarzy się w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej! Zwłaszcza, patrząc na odświętne stroje bohaterów!

Na filmiku można zauważyć przemawiającego Maksa Begera (Tomasz Ciachorowski) w garniturze. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież jest on dyrektorem Leśnej Góry. Ale już kwiaty w dłoniach pielęgniarek - Dagmary (Maryla Morydz) i Asi (Joanna Pach-Żbikowska), uroczysta suknia Julki (Aleksandra Hamkało) czy dwaj kolejni panowie w garniturach - Vaszek Homolka (Matej Matejka) i tajemniczy nowy bohater już zwracają uwagę! Tak samo jak sam opis produkcji!

- Dziękujemy Wam za ten sezon prosto z planu kolejnego! 🎬 Jak widać po wakacjach czeka nas... ślub 💐 Niczego więcej nie zdradzimy, ale czekamy na Wasze teorie! 🧐Kto powie sobie "tak"❓ Piszcie w komentarzach! 👇 #nadobreinazłe - spytała produkcja "Na dobre i na złe".

Ich wytypowali widzowie "Na dobre i na złe"!

Oczywiście, na odpowiedzi fanów "Na dobre i na złe" nie trzeba było długo czekać. Nie jest zaskoczeniem, że zdecydowana większość z nich wskazała na Maksa i Glorię (Aleksandra Grabowska), czyli jedną z ulubionych par, która w finale obecnego sezonu znów była razem.

- Beger i Gloria - napisała jedna z fanek, na co od razu skomentowała druga - Mam taką nadzieję 😍;

- Maksa i Glorii;

- Czyżby ślub Glorii i Begera;

- Pewnie Gloria i Max 😀;

- Również mam nadzieję że to Gloria i Maks 🤩🤩❤️;

- No oczywiście Gloria i Maks , tak czuję 😊;

- Gloria I Beger

- Moje sugestie odnośnie Glorii i Begera chyba zostały wysłuchane przez scenografa i reżysera .A w odcinku powakacyjnym czekam na ślub tych dwojga ❤️❤️;

- Tak oby się właśnie tak zaczął następny sezon na dobre i na złe na pewno na 100,% to będzie ślub Glorci i Maksa bo skoro był ubrany w garnitur to na 100% oni będą mieć ślub na pewno bez żadnego problemu Gloria urodzi Maksowi dziecko i będą żyli długo i szczęśliwie;

- Chyba Glorii i Begera bo on jest w garniturze. Jacyś świadkowie tam byli też. Kto by wziął za świadka Begera? - napisał kolejny, po czym sam się zreflektował - A może to nie będzie ich ślub. No bo tam jakaś inna osoba w garniturze. Może jednak tamten facet bierze ślub.

I właśnie ten szczegół zwraca największą uwagę! Wszystko przez to, że garnitur jednego z mężczyzn zdecydowanie się wyróżnia i nie jest to ten ani Begera, ani Homolki, tylko właśnie bohatera po prawej stronie, który stoi obok pielęgniarki Asi! Tym bardziej, że w kieszonce widać ślubny kwiatek, a zatem najpewniej właśnie to jest panny młody! Ale kim jest ten bohater? Część fanów zaczęła twierdzić, że to narzeczony Matyldy (Amelia Czaja) i że to właśnie będzie jej ślub!

- To jest ślub Matyldy. To będzie ślub Matyldy - pisała kolejna, wskazując właśnie na mężczyznę - Na filmiku jest Pan młody przecież. Stoi obok pielęgniarki z tym kwiatkiem na garniturze.

- To ślub Matyldy a nie Glorii i Begera;

- Ślub Matyldy 😂😉.

Kto stanie na ślubnym kobiercu w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej?

Czy zatem w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach to faktycznie będzie ślub Matyldy i jej narzeczonego? Zaciekli fani powoływali się w swoich twierdzeniach na rolki malpeksa, czyli serialowego sanitariusza Sławka (Sławomir Wierzbicki), który faktycznie uchylił nieco rąbka tajemnicy, pokazując kadry z tamtego dnia. I faktycznie raczej na próżno liczyć, że będzie to ślub Glorii i Begera. Tym bardziej, że Maks siedzi tam na ławce dla gości, jak i reszta personelu szpitala.

Czy zatem rzeczywiście w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej będzie to ślub Matyldy? Zwłaszcza, że na relacjach rzeczywiście przejawiają się najbliżsi Matyldy z Falkowiczem (Michał Żebrowski) i Michałem (Mateusz Janicki) na czele, a w tle widać nawet i ich córkę, jak i przyjaciół jej rodziców - Wiktorię (Katarzyna Dąbrowska) czy Stefana (Piotr Garlicki). Czy zatem po połączeniu już wszystkich kropek widzowie słusznie to jednak wywnioskują? Ostateczną odpowiedź poznamy w nowych odcinkach!

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