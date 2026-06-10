Na dobre i na złe. Szokujący powrót Matyldy w nowym sezonie! Niebywałe, co ukryje nie tylko przed Falkowiczem - ZDJĘCIA

Dawno niewidziana Matylda wróci już w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach wreszcie pojawi się dawno niewidziana Matylda! Przypomnijmy, że po raz ostatni widzowie widzieli ją w 957 odcinku serialu, który był emitowany ponad rok temu. Przez ten czas jej bliscy jedynie o niej wspominali, ale nie było widać jej na ekranie. Ale teraz to się zmieni!

W pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Matylda powróci i to z przytupem! A wszystko zacznie się od kłamstwa, na którym przyłapie ją Falkowicz. Zdradzamy, że przybrana córka Andrzeja nie wróci na noc do domu, przez co profesor zacznie się o nią martwić. Przyszywany ojciec od razu skontaktuje się z Michałem, który jak podaje swiatseriali.interia.pl spróbuje ją kryć, ale niestety na marne!

Falkowicz dowie się o nowym chłopaku przybranej córki w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

W pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Andrzej domyśli się, że Michał coś kręci i w efekcie Wilczewski zamiast pomóc swojej biologicznej córce tylko jej zaszkodzi, bo Falkowicz nie da się zwieść. Do tego stopnia, że po powrocie do domu Matylda w końcu sama zdecyduje się mu wyznać prawdę, bo zda sobie sprawę, że przybrany ojciec nie odpuści i oczywiście wcale się nie pomyli!

W drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Matylda w końcu powie przybranemu ojcu, że ma nowego chłopaka i tym razem chodzi o coś naprawdę poważnego. Tyle tylko, że z wcześniejszym Kacprem (Kamil Żebrowski) miało być podobnie, a wyszło zupełnie inaczej. Nic więc dziwnego, że przewrażliwiony Andrzej od razu zawali przybraną córkę setką pytań o jej nowego adoratora. Zwłaszcza, że wciąż nie powie mu prawdy o zeszłej nocy.

Andrzej zapragnie poznać wybranka Matyldy w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

I choć z jednej strony w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach będzie chciał uszanować prywatność córki, to ojcowska troska ostatecznie wygra. Do tego stopnia, że Andrzej postanowi od razu poznać wybranka swojej przybranej córki. Falkowicz postanowi dowiedzieć się, kto jest tym szczęśliwcem, który tak szybko skradł serce dziewczyny.

A Matylda w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej nie będzie mieć wyboru i zdecyduje się ich sobie przedstawić. Tym bardziej, że będzie świadoma tego, że uparty Andrzej przecież nie odpuści i oczywiście i w tym będzie mieć rację, bo bezpieczeństwo dziewczyny będzie dla niego priorytetem. I stąd postanowi prześwietlić jej chłopaka!

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