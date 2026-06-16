Na dobre i na złe. Matylda świadkiem zdrady ukochanego w nowym sezonie! Zostawi go? - ZDJĘCIA

Matylda zobaczy, jak jej ukochany całuje się z inną w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach szczęście Matyldy i jej nowego ukochanego, a najprawdopodobniej nawet i męża, bo wiele wskazuje na to, że to właśnie biologiczna córka Michała (Mateusz Janicki) i przybrana Falkowicza stanie na ślubnym kobiercu, nie potrwa długo! Wszystko przez to, że w życiu jej partnera pojawi się pewna kobieta, która wszystko skomplikuje!

Tym bardziej, gdy jak pokazał Sławomir Wierzbicki na swojej rolce na Instagramie w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej zjawi się w Leśnej Górze i na oczach wszystkich zacznie całować ratownika! A w tym przede wszystkim na tych Matyldy, która oczywiście nie przejdzie wobec tego obojętnie.

Matylda skonfrontuje się z kochankami w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Matylda od razu podejdzie od kochanków, a jej zmieszany ukochany natychmiast zacznie się jej tłumaczyć. Tym bardziej, że to kobieta go pocałuje, a nie on ją, przez co przybrana córka Falkowicza skupi się potem właśnie na niej. Zwłaszcza, że będzie świadkiem całej tej sytuacji.

Tyle tylko, że ta konfrontacja w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej będzie ją naprawdę sporo kosztować, bo kobieta ją wyśmieje. Czyżby Matylda nie wiedziała wszystkiego o swoim wybranku? Czyżby mężczyzna grał na dwa fronty, a kobieta także o niczym nie wiedziała o młodej praktykantce? A może wręcz przeciwnie?

Matylda zostawi nowego wybranka w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Czy w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach kobieta zrobił to celowo, aby odbić ukochanego Matyldzie i wzbudzić w nim uczucia do niej samej? Póki co motywacje kobiety nie są znane, ale pewnym jest, że mężczyzna ją odepchnie i postanowi zostać przy Matyldzie.

Ale czy przybrana córka Falkowicza w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej da mu na to szansę? Czy Matylda mu wybaczy? A może to będzie już koniec jej nowej wielkiej miłości? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach!

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