Nowy Edzio w Na dobre i na złe! Tak wyrośnie syn Falkowicza w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Niezwykła metamorfoza Edzia w sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Edzio znów zmieni się nie do poznania. Zwłaszcza, że czas będzie nieuchronnie będzie biegł do przodu, przez co i syn Falkowicza będzie dorastał, przez co nie będzie mógł go grać mały chłopiec. Ale wydaje się, że kolejnej zmiany aktora nie będzie i dalej będzie wcielał się w niego Marcel Rebandel, który wcześniej zastąpił nieco młodszego Wiktora Leszczyńskiego, a ten z kolei malutkiego Franciszka Kurka/Ksawerego Sudoła jeszcze w trakcie pomyłki z zamianą dzieci z Bolkiem (Sławomir Zapałą).

Tyle tylko, że już w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej w nieco innym wydaniu, bo Edzio nieco wyrośnie i zmężnieje, przez co powoli będzie stawał się już młodym mężczyzną! Do tego stopnia, ze aż trudno będzie go rozpoznać, bo tak się zmieni!

Tak się zmieni syn Falkowicza w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Sławomir Wierzbicki pokazał na swojej rolce na Instagramie, jak zmieni się Edzio w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach. Na filmiku widzimy już nieco większego i dojrzalszego syna Falkowicza, który oczywiście jeszcze wciąż będzie pod opieką swojego nadopiekuńczego ojca i niani Jadzi (Aldona Jankowska).

Zwłaszcza, gdy i w życiu powracającej Matyldy (Amelia Czaja) zacznie się dziać, a Andrzej przecież do końca będzie chciał chronić swoje dzieci. Mimo, iż w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej nie będą one już maluchami, zaczną się zmienić i dorastać. Ale wiadomo, że ojciec zawsze będzie patrzył na nich inaczej!

Jadzia wciąż będzie wspierać dzieci Andrzeja w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

Jednak na szczęście, we wszystkim w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach będą mieć jeszcze Jadzię, która wciąż będzie im pomagać, wspierać ich i nieco strofować profesora. Dzieci Falkowicza wciąż będą mogły na nią liczyć, tym bardziej, że niania zda sobie sprawę z tego, że się zmieniają i dorastają.

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