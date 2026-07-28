Ranczo. Nowa Dorotka pierwszy raz o pracy na planie. Taka będzie jako córka Lucy i Kusego - ZDJĘCIA

Karolina Ludwiniak po raz pierwszy o pracy w "Ranczu"

Telewizja Polska opublikowała nowe nagranie z planu 11. sezonu "Rancza", poświęcone Dorotce. To właśnie na nim Karolina Ludwiniak po raz pierwszy opowiedziała o swoich wrażeniach z dołączenia do obsady jednego z najpopularniejszych polskich seriali. Aktorka nie kryła, że od pierwszych dni na planie czuje się znakomicie.

– Na planie czuję się wspaniale, jest to dla mnie niesamowite przeżycie być tutaj na planie "Rancza", ze wszystkimi aktorami, których znam, podziwiam. Granie Dorotki dla mnie to jest fantastyczna przygoda i ogromna radość być tutaj na planie – powiedziała Karolina Ludwiniak.

Dorotka wraca, ale z nową twarzą

Nowy sezon przyniesie jedną z największych zmian w obsadzie. Dorotka, córka Lucy i Kusego będzie już znacznie starsza niż w poprzednich seriach. W związku z tym w rolę bohaterki wcieli się nowa aktorka. Przez lata Dorotkę grały bliźniaczki Wiktoria i Weronika Kunka, które dorastały razem z serialową bohaterką. Teraz ich miejsce zajęła Karolina Ludwiniak. To właśnie ona będzie towarzyszyć Lucy w nowych odcinkach i pokaże, jak przez lata zmieniła się jedyna córka głównych bohaterów "Rancza".

Dorotka będzie ważną częścią nowego sezonu "Rancza"

Choć twórcy wciąż nie zdradzają szczegółów dotyczących fabuły, już sam fakt powrotu Dorotki zapowiada istotne zmiany w życiu Lucy. Po śmierci Pawła Królikowskiego przyszłość Kusego pozostaje jedną z największych tajemnic nowych odcinków, dlatego dorosła córka tej pary może odegrać znacznie większą rolę niż przed laty.

Nagranie opublikowane przez Telewizję Polską pokazuje również, że Karolina Ludwiniak szybko odnalazła się wśród doświadczonej obsady. Sama przyznaje, że możliwość pracy z aktorami, których od lat podziwiała jako widz, jest dla niej spełnieniem marzeń. Wszystko wskazuje na to, że jesienią widzowie poznają zupełnie nową odsłonę Dorotki, która po latach ponownie pojawi się w Wilkowyjach.