Dziedzictwo, odcinek 995: Poyraz wymyka się z domu i okłamuje Nanę. Dopuści się haniebnego czynu - ZDJĘCIA

Troska Nany i przebiegłość Poyraza

Nana robi co w jej mocy, żeby pomóc rannemu mężowi i zapewnić mu powrót do pełni sił. Zależy jej na jego bezpieczeństwie. Poyraz widzi zaangażowanie żony, ale postanawia to wykorzystać do własnych celów. W jej obecności gra osłabionego pacjenta, udając, że brakuje mu sił na jakiekolwiek ruchy i posłusznie stosując się do jej poleceń. Sytuacja ulega diametralnej zmianie, gdy tylko Nana znika za drzwiami sypialni, zajęta swoimi codziennymi obowiązkami. Poyraz, nie mówiąc jej ani słowa, wspólnie ze swoimi zaufanymi współpracownikami szybko organizuje wymarsz z posiadłości.

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Poyraz przesłuchuje wspólnika Burhana. To przełom

Mężczyzna, wiedząc, że czas gra na jego niekorzyść, błyskawicznie przystępuje do działania. Odszukuje złapanego już wcześniej wspólnika Burhana i poddaje go brutalnemu przesłuchaniu. Jego twarda, nieustępliwa postawa odnosi skutek – pojmany ostatecznie się łamie, przekazując cenne szczegóły. Podaje śledczym dokładną lokalizację i czas spotkania Burhana z osobą, od której ma otrzymać znaczną kwotę pieniędzy. Dzięki temu Poyraz zyskuje ogromną przewagę, która pozwala mu na zorganizowanie zasadzki z zamiarem wyeliminowania zagrożenia.

Śmierć z przejedzenia na komendzie. Aynur zazdrosna o Ezgi

Tymczasem na komendzie rozgrywają się zupełnie inne sceny. Ibrahim decyduje się na test ojcostwa i opiekuńczości, a obiektem jego starań staje się rybka od Kirpiego. Zapał policjanta kończy się jednak fatalnie. Z powodu nieustannego karmienia zwierzątko ginie z przejedzenia. Mężczyzna jest zrozpaczony swoim nieprzemyślanym zachowaniem i wpada w popłoch. Oprócz tego robi się gorąco w relacji z Sinanem. Aynur nie potrafi ukryć zazdrości o Ezgi, która bez skrupułów manipuluje uczuciami Sinana.

Gdzie i kiedy obejrzeć 995. odcinek "Dziedzictwa"?

Nowy, 995. odcinek serialu "Dziedzictwo" można obejrzeć w piątek, 31 lipca o godz. 16:00 w TVP1. Dla fanów preferujących oglądanie w sieci odcinek zostanie udostępniony również na platformie TVP VOD.

O czym opowiada "Dziedzictwo"? Obsada tureckiej produkcji

Fabuła serialu skupia się na losach sióstr Seher i Kevser, które mimo skromnego życia w domu Yusufa, cieszą się swoim towarzystwem. Drogi bohaterek się rozchodzą, kiedy Kevser wychodzi za mąż za członka bogatej rodziny Kyrymly. Na świat przychodzi jej syn, któremu daje imię po dziadku. Niestety, w krótkim czasie zostaje wdową, a do tego poważnie choruje. Przed śmiercią błaga Seher, by wzięła pod opiekę 5-letniego chłopca. Ostatecznie mały Yusuf trafia do Yamana, który jest bezlitosny i oschły. Od tej chwili Seher będzie dążyć do odzyskania siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (Yaman)

Sıla Türkoğlu (Seher)

Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)

Gülderen Güler (Kiraz)

Melih Özkaya (Ali)

Tolga Pancaroglu (Ziya)

İpek Arkan (Duygu)

Seda Dadaşova (Yasemin)

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