Dziedzictwo, odcinek 996. Nana i Poyraz spędzą razem noc! Skrywane uczucia powoli wychodzą na jaw - ZDJĘCIA

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Wspólna noc i udawana miłość przed Cennet
Kiedy Poyraz i Nana wracają ze szpitala, w domu panuje niesamowite napięcie. Przed parą stoi nie lada wyzwanie. Muszą oni bowiem udawać przed Cennet, że ich małżeństwo jest pełne miłości, zgody i prawdziwego szczęścia. Splot wydarzeń i próba uwiarygodnienia tej mistyfikacji zmuszają ich do podjęcia niełatwej decyzji. W konsekwencji Nana i Poyraz lądują na całą noc w jednym łóżku. Bliskość, która dla nich obojga jest niezwykle niezręczna, rodzi mnóstwo emocji, a ukrywane dotąd uczucia powoli wychodzą na jaw.
Kawa Sinana z Aynur i niebezpieczny plan Semiha
Tymczasem w rezydencji Sinana napięcie sięga zenitu. Mężczyzna jest zmęczony niekończącymi się nieporozumieniami i stresem. W poszukiwaniu chwili wytchnienia, Sinan postanawia zaprosić Aynur na kawę poza domem. Chce w ten sposób odciąć się od piętrzących się problemów. W tym samym czasie w tle rozgrywa się znacznie poważniejsza intryga. Semih układa plan, jak ostatecznie pozbyć się Burhana. Mężczyzna przygotowuje pułapkę – zamierza wręczyć przestępcy fałszywą gotówkę i zwabić go w miejsce, z którego nie będzie ucieczki.
Tajny plan Poyraza i udział Merta
Poyraz nie zamierza jednak bezczynnie czekać na to, co zrobi Semih. Mężczyzna rozpoczyna przygotowania do własnej, tajnej akcji, która pozwoli mu samodzielnie dorwać Burhana i wyrównać stare porachunki. Aby jednak wszystko poszło zgodnie z planem, musi dopilnować, by Nana nie stanęła mu na drodze i nie domyśliła się nadciągającego niebezpieczeństwa. Do pomocy zmusza Merta, który ma za zadanie podać kobiecie wiarygodny pretekst i wyciągnąć ją jak najdalej z domu. Rozpoczyna się dramatyczna walka z czasem, a każdy błąd może mieć tragiczne skutki.
Data i godzina emisji 996. odcinka serialu "Dziedzictwo"
Premiera 996. odcinka tureckiego serialu „Dziedzictwo” zaplanowana jest na sobotę, 1 sierpnia. Fani produkcji będą mogli go obejrzeć na antenie TVP1 o godzinie 16:00. Ponadto nowy odcinek trafi również do serwisu TVP VOD, gdzie będzie dostępny online.
"Dziedzictwo" – opis serialu i obsada
Serial opowiada historię dwóch sióstr – Seher i Kevser, córek Yusufa. Mimo skromnego życia, rodzina cieszy się szczęściem. Drogi rodzeństwa rozchodzą się w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego członka rodu Kyrymly. Kobieta na świat wydaje syna, któremu daje imię po swoim ojcu. Niestety, niedługo później zostaje wdową i zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej 5-letnim chłopcem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła zimnego i surowego Yamana. Seher jednak nie daje za wygraną i postanawia za wszelką cenę odzyskać siostrzeńca.
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (w roli Yamana)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako mały Yusuf)
- Gülderen Güler (wcielająca się w Kiraz)
- Melih Özkaya (w roli Aliego)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (grająca Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)