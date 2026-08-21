Ranczo. Ostatnie chwile na planie nowego sezonu. Nie tylko Solejukowa i Michałowa były na imprezie pożegnalnej- ZDJĘCIA

Nowe "Ranczo" gotowe! Zakończyły się zdjęcia do 11 sezonu

Nowe "Ranczo" już zostało nakręcone, ale na premierę sześciu odcinków 11 sezonu, który będzie nosił tytuł "Zemsta wiedźm" widzowie muszą poczekać aż do grudnia. Niestety "Ranczo" nie wróci na antenę Telewizji Polskiej wraz ze startem jesiennej ramówki.

Ale jest też dobra strona tak długiego oczekiwania, w zimowe wieczory zobaczymy ciąg dalszy losów mieszkańców Wilkowyj w środku lata! Poza tym przed premierą nowego "Rancza" na pewno wyjadą na jaw kolejne kulisy produkcji, które podkręcą emocje przed emisją nowych odcinków.

Ostatni klaps na planie "Rancza" padł w nocy z 19 na 20 sierpnia, a reżyser Wojciech Adamczyk ogłosił, że to już naprawdę koniec.

- Zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu "Ranczo". Bardzo wszystkim dziękuję. Było cudownie - powiedział do aktorów i ekipy produkcyjnej.

"Nocnymi scenami po północy 20 sierpnia zakończyły się zdjęcia do 11 sezonu "Rancza". 🎬🍰🍾 Dziękujemy całej ekipie 💪💖- na planie 🌂🧳🕶️🧋📹 i w biurach 📞 🖨️ wszystkim "pionom", aktorom i wiernym fanom, którzy licznie odwiedzali niemal każdą lokację 💝Ta niezwykła przygoda rozpoczęła się 9 czerwca w dworku Lucy, a jej efekty już w grudniu w Telewizja Polska" - czytamy na profilu "Rancza" na Facebooku. Zobacz też: Ranczo. Nie będzie powrotu Joli do Pietrka. Elżbieta Romanowska ujawnia, czemu nie zagra w nowym sezonie

Tak bawiły się gwiazdy "Rancza" na imprezie pożegnalnej

Ale pożegnanie aktorów z "Rancza" nastąpiło dopiero dzień później, bo wieczorem 20 sierpnia odbyła się uroczysta kolacja członków obsady i produkcji. Nie zabrakło na niej największych gwiazd "Rancza" m.in. Ilony Ostrowskiej (Lucy), Katarzyny Żak (Solejukowa), Marty Lipińskiej (Michałowa), Grażyny Zielińskiej (babka zielarka) oraz Marty Chodorowskiej (Klaudia).

Na imprezie pożegnalnej pojawił się też nowe aktorki z obsady "Rancza", czyli tytułowe wiedźmy, w które wcielą się m.in. Dorota Stalińska, Magdalena Wróbel oraz siostry Chapko - Karolina i Paulina.

"Ostatnie chwile związane z naszym „Ranczem” i spotkanie, tu m.in. z Martą Lipińską - będzie mi tego brakowało ❤️ Na zdjęciu też wspaniała i rozmazana Marta Chodorowska (światło było fatalne) ❤️ Dobrego wieczoru!" - napisała ekranowa Solejukowa z "Rancza".

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