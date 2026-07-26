Ranczo. Kinga nie wróci do Wilkowyj w nowym sezonie. Agnieszka Pawełkiewicz zrezygnowała z aktorstwa i słuch po niej zaginął

Nowe "Ranczo" bez Kingi. To dlatego Agnieszka Pawełkiewicz nie zagra w 11 sezonie!

Kinga z "Rancza" to jedna z tych postaci, która nie wystąpi w nowym 11 sezonie pod tytułem "Zemsta wiedźm". Producentka serialu, Dorota Hawliczek, w podcaście "Ranczo - kulisy serialu", który prowadzi Ela Piotrowska z "Radia Eska" wspomniała już o tym, że nie udało się skompletować całej obsady z poprzednich sezonów.

- To jest tylko sześć odcinków i po prostu nie było możliwości, żeby wszystkich tutaj mieć z nami - wyjaśniła.

Co się stało z Kingą z "Rancza"? Gdzie teraz jest przybrana córka Lucy i Kusego?

Do obsady "Rancza" nie dołączy na pewno Agnieszka Pawełkiewicz, która wcielała się w rolę Kingi od piątego sezonu. Początkowo miała być gościem Lucy i Kusego (śp. Paweł Królikowski) tylko przez krótki czas, ale stała się jedną z ważniejszych bohaterek w produkcji. Córka Grażyny (Dorota Segda), siostry pierwszej żony Kusego, w pierwszych dniach pobytu w Wilkowyjach nie mogła odnaleźć się w małej wsi i buntowała się przeciwko wszystkiemu.

Z biegiem odcinków "Rancza" Kinga znalazła jednak język porozumienia z Lucy i Kusym, zamieszkała z nimi na stałe i pokochali ją jak własną córkę. Poza tym Kinga przeszła dość dużą przemianę. Pomagała w opiece nad Dorotką, córką swoich opiekunów, poszła na studia prawnicze, angażowała się w ratowanie związku Kusego i Lucy, a w 10 sezonie "Rancza" otworzyła ze swoim chłopakiem Kubą (Mikołaj Krawczyk) kawiarnię artystyczną w Wilkowyjach.

Czy w nowym 11 sezonie "Rancza" będzie choć wzmianka o Kindze i wyjaśni się, co się z nią stało i gdzie teraz jest przybrana córka Lucy i Kusego? Wszystko się wyjaśni w premierowych odcinkach jesienią.

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Agnieszka Pawełkiewicz miała nie grac Kingi w "Ranczu"

Agnieszka Pawełkiewicz znakomicie odnalazła się w roli Kingi w "Ranczu", choć początkowo miała grać inną bohaterkę. Do obsady "Rancza" dołączyła, gdy miała 21 lat, a Kinga miała wtedy 17 lat.

- Przyszłam na casting do zupełnie innej roli. Miałam grać epizod, ale najwyraźniej przypasowałam im do roli Kingi i tak już zostałam - mówiła w wywiadzie dla portalu "Nasze Miasto".

Koniec kariery aktorskiej Agnieszki Pawełkiewicz po roli Kingi w "Ranczu"

Po zakończeniu zdjęć do "Rancza" jesienią 2016 roku Agnieszka Pawełkiewicz zrezygnowała z dalszego występowania na ekranie. Wtedy też odeszła z "Teatru Studio", z którym współpracowała, zakończyła karierę aktorską i całkowicie zniknęła z show-biznesu. Nie sposób znaleźć oficjalny profil Agnieszka Pawełkiewicz na Facebooku i Instagramie. Dosłownie słuch po niej zaginął.

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