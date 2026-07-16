Ranczo. Jola nie wróci do Wilkowyj. Elżbieta Romanowska nie zagra już żony Pietrka w nowym sezonie?

Pietrek wróci w nowym sezonie "Ranczo", ale co z Jolą?

Wśród bohaterów, którzy pojawią się w nowych odcinkach „Rancza”, znalazł się Pietrek. Aktor pokazał już kulisy powrotu na plan i zdradził, że znów zasiądzie na słynnej ławeczce w Wilkowyjach. Fani szybko zaczęli zastanawiać się jednak, czy razem z nim wróci Jola, czyli bohaterka grana przez Elżbietę Romanowską. Na razie aktorki nie było wśród osób pokazywanych z planu, a jej udział w 11 sezonie nie został oficjalnie potwierdzony. To właśnie dlatego pojawiły się pytania, czy życie Pietrka po latach potoczy się bez jego żony. Twórcy „Rancza” nie zdradzają jeszcze szczegółów dotyczących jego prywatnych losów.

Jola z „Rancza” przeszła niezwykłą przemianę

Jola pojawiła się w serialu w 2008 roku. Początkowo była nieśmiałą, trochę zagubioną kobietą, która trafiła do Wilkowyj i rozpoczęła pracę w sklepie prowadzonym przez swoją ciotkę Krystynę Więcławską.

Z czasem Jola bardzo się zmieniła. Związała się z Pietrkiem, a ich relacja stała się jednym z bardziej nietypowych, ale też sympatycznych wątków „Rancza”. Początkowo trudno było uwierzyć, że tak różne charaktery stworzą udany związek, jednak para z czasem udowodniła, że świetnie się uzupełnia. Jola i Pietrek doczekali się bliźniaków, a ich wspólna historia miała również muzyczny akcent. Małżeństwo próbowało swoich sił jako duet disco polo, razem rozwijając artystyczne ambicje Pietrka.

Elżbieta Romanowska zabrała głos w sprawie powrotu

Sama Elżbieta Romanowska w rozmowie ze „Światem Gwiazd” przyznała, że nie posiada informacji na temat swojego udziału w kontynuacji „Rancza”. Było to jednak jakiś czas temu.

– Mam wrażenie, że taka informacja pojawia się przynajmniej raz na dwa lata. Ja nie mam takich informacji. Może moja postać nie jest przewidziana w tej kontynuacji. Czy to się wydarzy? Zobaczymy – mówiła aktorka.

Jej słowa nie przesądzają jednak ostatecznie losu Joli. Produkcja może jeszcze trzymać część niespodzianek w tajemnicy albo zdecydować o późniejszym pojawieniu się bohaterki.

Czy Pietrek będzie sam w nowych odcinkach „Rancza”?

Pietrek bez Joli byłby zupełnie innym bohaterem niż ten, którego widzowie zapamiętali. Ich związek był jednym z ważnych elementów jego historii, obok muzycznych marzeń, prób odnalezienia swojego miejsca i przygód z mieszkańcami Wilkowyj.

Jeśli Jola rzeczywiście nie pojawi się w nowych odcinkach, twórcy będą musieli pokazać, jak przez lata zmieniło się życie Pietrka. Czy bohater nadal będzie wierny swojej wielkiej miłości, czy może czeka go zupełnie nowa historia uczuciowa? Odpowiedź poznamy dopiero po premierze 11 sezonu „Rancza”.