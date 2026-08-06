Ranczo. Tak powstaje kultowa Wioletka. Aktorka pokazała, co dzieje się przed wejściem na plan - ZDJĘCIA

Godzina pracy i całkowita przemiana

Magdalena Waligórska-Lisiecka udowodniła, że ekranowa Wioletka nie powstaje w kilka minut. Aktorka pokazała fanom nagranie wykonane jeszcze przed wejściem na plan zdjęciowy. Na początku widać ją praktycznie bez mocnego makijażu i z naturalnie ułożonymi włosami. Chwilę później rozpoczyna się praca charakteryzatorki, która krok po kroku zmienia jej wygląd.

Na twarzy pojawia się charakterystyczny, wyrazisty makijaż, nie brakuje mocno podkreślonych oczu i różowego błyszczyka, z którego słynie serialowa bohaterka. Równie dużo czasu zajmuje przygotowanie fryzury, będącej jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów wizerunku Wioletki.

Aktorka z humorem opisała cały proces:

Jak zrobić Wioletkę z Rancza? Wystarczy jedna zwykła aktorka, tona różowego błyszczyku, jedna godzina i jedna dobra charakteryzatorka

Wioletka miała pojawić się tylko na chwilę

Dziś trudno wyobrazić sobie „Ranczo” bez Wioletki, ale początkowo nic nie wskazywało na to, że stanie się jedną z ulubienic widzów.

Wioletka nie była pierwszą rolą, o którą starała się aktorka. Najpierw walczyła o postać Klaudii Kozioł, która ostatecznie przypadła Marcie Chodorowskiej. Później próbowała swoich sił również przy staraniu się o rolę Lucy, jednak i tym razem bez powodzenia. Twórcy dostrzegli jednak jej potencjał i zaproponowali zupełnie nową postać.

Początkowo Wioletka miała pojawić się jedynie epizodycznie, ale szybko zdobyła sympatię publiczności. Jej wątek był stopniowo rozbudowywany, a bohaterka z czasem związała się ze Staśkiem (Arkadiusz Nader). Ich małżeństwo stało się jedną z najbardziej charakterystycznych par w Wilkowyjach.

Co może wydarzyć się w nowym sezonie?

Pod koniec dotychczasowej historii wątek Wioletki i Staśka został nieco wyciszony. Policjant wyjechał na szkolenie do Szczytna, a jego żona została w Wilkowyjach z córką. Nie oznaczało to jednak, że zabrakło jej zajęć. Wioletka angażowała się w życie mieszkańców, pilnowała między innymi, by Kusy (śp. Paweł Królikowski) nie wrócił do alkoholu po wyjeździe Lucy (Ilona Ostrowska) do Stanów Zjednoczonych.

W 10. sezonie wzbudziła też zainteresowanie nowego policjanta Wojtka, jednak pozostała wierna mężowi. Udzielała się również w inicjatywach organizowanych przez Klaudię Kozioł (Marta Chodorowska), dlatego nic nie wskazywało na kryzys w jej małżeństwie.

Jak potoczą się dalsze losy tej lubianej bohaterki w nowym sezonie „Rancza”? Tego fani dowiedzą się dopiero po powrocie serialu, pod koniec 2026 roku.

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QUIZ. Jak dobrze znasz serial „Ranczo”? Pytanie 1 z 20 Jak ma na nazwisko Lucy? Wailska Wilska Wólska Walska Następne pytanie