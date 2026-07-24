Ranczo. Nowi bohaterowie już w obsadzie! Oni odegrają ważną rolę w życiu prezydenta Kozioła - ZDJĘCIA

Nowe twarze u boku prezydenta Kozioła

Twórcy "Rancza" coraz częściej odsłaniają kulisy pracy nad nowym sezonem. Na zdjęciach z planu pojawiają się nie tylko dobrze znani mieszkańcy Wilkowyj, ale również aktorzy, którzy dopiero dołączają do obsady. Już wiadomo, że mimo potwierdzenia udziału wielu dobrze znanych twarzy, będzie też kilka zupełnie świeżych nazwisk. Wśród nich są Natalia Gadomska oraz Michał Królikowski.

Ich obecność nie jest przypadkowa. Oboje zostali zaangażowani do wątku Piotra Kozioła (Cezary Żak), który po dwóch kadencjach prezydentury wróci do rodzinnych Wilkowyj. Wiadomo już, że głowa państwa nie przyjedzie sama. Jak przystało na urzędującego prezydenta, będzie otoczony ludźmi odpowiedzialnymi za jego bezpieczeństwo i codzienne funkcjonowanie.

Natalia Gadomska zagra SOP-owczynię. Reżyser potwierdził jej rolę

Jedną z nowych bohaterek będzie postać grana przez Natalię Gadomską, młodą aktorkę, absolwentkę Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Widzowie mogą ją kojarzyć między innymi z serialu "Na Wspólnej", a także telewizyjnego spektaklu "Sen nocy letniej". Jej udział w "Ranczu" potwierdził sam reżyser Wojciech Adamczyk, publikując wspólne zdjęcie z planu.

"29 dzień na planie 'Rancza 11' z SOP-owczynią, która kilka lat wcześniej była znakomitą Heleną w moim telewizyjnym 'Śnie nocy letniej', Natalią Gadomską." - czytamy podpis pod zdjęciem reżysera z aktorką.

Michał Królikowski także dołącza do obsady

Drugim nowym aktorem jest Michał Królikowski, którego widzowie mogą kojarzyć z produkcji takich jak m.in. "Jakoś to będzie" czy "Śleboda". Na razie twórcy nie ujawnili, w kogo dokładnie się wcieli, ale wszystko wskazuje na to, że podobnie jak Natalia Gadomska będzie związany z prezydenckim otoczeniem.

To kolejny sygnał, że wątek Kozioła będzie jednym z najważniejszych elementów nowego sezonu. Powrót byłego wójta do Wilkowyj ma rozpocząć zupełnie nowy etap historii, a obecność ochroniarzy i nowych współpracowników wyraźnie odróżni tę odsłonę serialu od poprzednich.