Ranczo. Odmieniona Więcławska wpadnie w kłopoty w nowym sezonie? Nie będzie już wójtem Wilkowyj?

Więcławska znów na planie "Rancza". Spotkanie z Francescą nie jest przypadkowe?

Dorota Chotecka-Pazura ponownie wcieliła się w Krystynę Więcławską, jedną z najważniejszych mieszkanek Wilkowyj. Na zdjęciach z planu aktorka pozuje razem z Anną Iberszer, czyli serialową Francescą. Samo wspólne ujęcie nie zdradza fabuły, ale obecność policjantki od razu uruchomiła spekulacje, czy Więcławska nie zostanie wplątana w kolejną aferę.

Po charakteryzacji widać, że bohaterka nie przeszła wielkiej metamorfozy. To naturalne, że na przestrzeni dziesięciu lat ludzie się zmieniają, ale widać, że Krystyna zachowała elegancki styl i zdecydowany wyraz twarzy. Wszystko wskazuje na to, że nadal będzie twardą, przedsiębiorczą kobietą, która nie pozwoli sobą rządzić.

To ona została wójtem Wilkowyj. Czy utrzyma stanowisko?

W poprzednich odcinkach "Rancza" to właśnie Krystyna Więcławska objęła stanowisko wójta Wilkowyj. Właścicielka sklepu od dawna udowadniała, że potrafi zarządzać nie tylko własnym biznesem, ale również sprawami całej miejscowości. To ona oraz Lucy (Ilona Ostrowska) pomagały rozkręcać biznes pierogowy Solejukowej (Katarzyna Żak), wspierały lokalnych mieszkańców, a zwłaszcza kobiety, by stawiały na swój rozwój i niezależność. Więcławska, zdecydowana, praktyczna i odporna na naciski szybko zyskała opinię osoby, która potrafi postawić na swoim.

Nowy sezon może jednak postawić ją przed trudniejszym zadaniem. Do Wilkowyj wróci bowiem Piotr Kozioł (Cezary Żak), który po dwóch kadencjach prezydentury ponownie pojawi się w rodzinnych stronach. Wiadomo już, że były wójt nie zamierza przejść niezauważenie, dlatego niewykluczone, że jego powrót doprowadzi do nowych napięć z obecną władzą w gminie.

Więcławska znów odegra ważną rolę w Wilkowyjach

Krystyna Więcławska od początku należała do grona bohaterek, które miały realny wpływ na życie mieszkańców. To wokół jej sklepu skupiały się codzienne wydarzenia, a sama Więcławska niejednokrotnie angażowała się w sprawy sąsiadów i potrafiła twardo bronić swoich racji. Później pełniła coraz poważniejsze role, a finalnie zarządzała wsią.

Zdjęcia z planu sugerują, że także w 11. sezonie nie zostanie odsunięta na dalszy plan. Czy spotkanie z Francescą oznacza policyjną interwencję, czy tylko jedną ze scen rozgrywających się w Wilkowyjach? Odpowiedź widzowie poznają dopiero jesienią, ale już teraz można przypuszczać, że Więcławska ponownie będzie jedną z kluczowych postaci nowych odcinków.