Ranczo. Zmiany w domu Solejuków. Jeden szczegół od razu rzuca się w oczy - WIDEO

Dom Solejuków wygląda niemal tak samo jak przed laty

Katarzyna Żak, czyli serialowa Kazimiera Solejukowa, pokazała na Instagramie wnętrze domu, w którym znów będą rozgrywać się sceny z udziałem jednej z najbardziej charakterystycznych rodzin w Wilkowyjach. Już pierwszy rzut oka wystarczy, by dostrzec, że scenografowie postawili na klimat dobrze znany z poprzednich sezonów. W kadrze pojawił się stół zastawiony świeżo lepionymi pierogami, kultowa lodówka i schody prowadzące na piętro. Są jednak także drobne zmiany.

– Słynna lodówka, pod którą siedzieliśmy i trzymaliśmy pieniądze. Tutaj mogę pokazać schody na górę – te same, nic się nie zmieniły, ale kanapy nowe! I co jeszcze nowego? Widzicie, co jest jeszcze nowego w naszym domu? – pyta aktorka na nagraniu z planu i jednocześnie daje znać, że jednak będą zmiany w wystroju dobrze znanego domu. To pokazuje, że twórcy zadbali o zachowanie charakterystycznego wyglądu domu Solejuków, jednocześnie odświeżając jego wnętrze po ponad dziesięciu latach przerwy. Najwierniejsi widzowie z pewnością wychwycą wszystkie różnice.

Solejukowa i Solejuk znów razem. Po latach wiele się zmieni, ale nie wszystko

Nowy sezon "Rancza" pokaże Kazimierę i Macieja Solejuka jako małżeństwo z jeszcze większym bagażem doświadczeń. W poprzednich odcinkach przeszli przez wiele kryzysów, ale ostatecznie zawsze potrafili się porozumieć. Po wygranej w Lotto zapewnili przyszłość swoim dzieciom, a Solejukowa spełniła marzenie o studiach i została nauczycielką filozofii w Wilkowyjach.

Zdjęcia z planu sugerują, że także po latach to właśnie Kazimiera nadal będzie trzymała dom twardą ręką. Sama bohaterka niemal się nie zmieniła, podczas gdy Solejuk wyraźnie posiwiał. W obsadzie zabraknie natomiast części ich dzieci, choć wiadomo już, że do Wilkowyj wróci m.in. Jasiek (Daniel Zawiska).

Nagranie Katarzyny Żak pokazuje, że mimo drobnych zmian dom Solejuków wciąż pozostanie jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w całym serialu. To właśnie tam ponownie będą rozgrywać się rodzinne sceny, które przez lata stały się jednym z symboli "Rancza".

Ranczo. Zmiany w domu Solejuków. Tylko prawdziwy fan dopatrzy się tych szczegółów