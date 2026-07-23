Panna młoda, odcinek 165: Hancer w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Beyza będzie chciała zabić ją i dziecko!

"Panna młoda" zadebiutowała w tureckiej telewizji w 2024 roku, a polscy widzowie mogą śledzić jej losy na kanale TVP2 od 20 stycznia 2026 roku. Telenowela w ramówce stacji z sukcesem zastąpiła zakończoną niedawno "Miłość i nadzieję". Twórcy przygotowali w nowym epizodzie potężną dawkę skrajnych emocji. Sprawdźmy, z jakimi dramatycznymi wyzwaniami będą musieli zmierzyć się bohaterowie w 165. odsłonie tego przebojowego formatu.

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Streszczenie 165. odcinka serialu "Panna młoda". Cihan odnajdzie nieprzytomną Hancer

Nadchodzący 165 odcinek serialu "Panna młoda" przyniesie widzom wiele wstrząsających scen. Cihan odnajduje nieprzytomną Hancer, która znajduje się wewnątrz zrujnowanego budynku. W tym samym czasie Derya przekazuje Cemilowi radosną nowinę o ciąży Hancer. Z kolei Mine decyduje się na zatajenie prawdy i nie oddaje Sinem ważnego listu napisanego przez Meliha. Największe zagrożenie nadciąga jednak ze strony zdesperowanej Beyzy, która składa przerażającą przysięgę – kobieta planuje z zimną krwią zamordować zarówno Hancer, jak i jej nienarodzone dziecko.

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Ile odcinków ma "Panna młoda"? Widzowie TVP2 spędzą z Hancer i Cihanem wiele lat

Turecka produkcja "Panna młoda" to niezwykle rozbudowany format telewizyjny. Obecnie składa się z 3 sezonów, w których wyemitowano łącznie aż 463 odcinków. Ze względu na polskie standardy emisyjne, oryginalne odcinki zostaną zmontowane i podzielone, co ostatecznie podwoi ich liczbę na antenie TVP2.

Ponieważ telenowela "Panna młoda" wciąż jest kręcona i pokazywana nad Bosforem, całkowita liczba części pozostaje tajemnicą. Z tego powodu sympatycy serii w naszym kraju muszą przygotować się na wieloletnie śledzenie burzliwych losów Cihana i Hancer, zanim stacja wyemituje finałowy odcinek.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto wciela się w główne role w tureckiej telenoweli?

Na ekranie możemy podziwiać wielu utalentowanych aktorów, którzy przyciągają widzów przed telewizory. Główne role w produkcji odgrywają Talya Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve, grający postać Cihana. Towarzyszy im bardzo szerokie grono artystów drugoplanowych. W serialu występują również:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci odgrywająca Yasemin.

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