Panna młoda, odcinek 164: Dramat Hancer w szpitalu i atak szału Beyzy

"Panna młoda" to najnowsza propozycja Telewizji Polskiej na antenie Dwójki. W Turcji serial zadebiutował w 2024 roku, a na polskie ekrany trafił 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zajęła miejsce w ramówce po zakończonej telenoweli "Miłość i nadzieja". Widzowie z niecierpliwością śledzą kolejne losy bohaterów. Poniżej zdradzamy szczegóły tego, co przyniesie 164. odcinek popularnego tureckiego serialu.

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"Panna młoda" streszczenie odcinka 164. Premiera 4 sierpnia 2026 w TVP2

W 164. odcinku serialu "Panna młoda" Mahmut jasno deklaruje Melihowi koniec swojej relacji z Sinem. Tymczasem Melih nie przestaje wspierać Hancer. Sytuacja komplikuje się, gdy Cihan przypadkowo słyszy przez elektroniczną nianię tajemniczy głos śpiewający kołysankę dziecku. Największy dramat rozgrywa się jednak, gdy Hancer dostaje krwotoku, a Cihan w pośpiechu odwozi ją do szpitala. Z kolei Beyza kompletnie traci panowanie nad sobą i wpada w potężny szał.

Obsada "Panny młodej". Kto gra Hancer, Cihana i pozostałych bohaterów?

W role pierwszoplanowych postaci wcielają się Talya Çelebi, grająca Hançer, oraz Türkseve jako Cihan. Obsadę tureckiej telenoweli tworzą również liczni inni aktorzy:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar odgrywająca Sinem,

Günes Ebrar Özgül w roli Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda"? Widzów czeka długa przygoda

Turecka produkcja "Panna młoda" zalicza się do bardzo rozbudowanych telenowel. Obecnie nakręcono trzy sezony, które obejmują 463 oryginalnych odcinków. Ze względu na fakt, że tureckie odcinki trwają zazwyczaj około dwóch godzin, w polskiej telewizji są one dzielone na krótsze części, co oznacza, że ich liczba wzrośnie przynajmniej dwukrotnie.

Warto podkreślić, że w Turcji zakończyły się już zdjęcia do 3 sezonu "Panna młoda", ale powstaną nowe odcinki, więc całkowita ich liczba pozostaje otwarta. Widzowie w Polsce muszą uzbroić się w cierpliwość – losy Hancer i Cihana będą gościć na ekranach prawdopodobnie przez kilka najbliższych lat.

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