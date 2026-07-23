Panna młoda, odcinek 159: Ciężarna Hancer okłamie Cihana, że dziecko nie jest jego. Będzie błagał, by znów byli razem! - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 159 - piątek, 31.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Od tego spotkania Hancer i Cihana w 159 odcinku "Panna młoda" będzie zależała nie tylko ich wspólna przyszłość, ale także to, co czeka ich dziecko. Niestety stanie się to, czego ona tak się obawiała. Były mąż odkrył prawdę o ciąży, dowiedział się, że spodziewa się dziecka, więc teraz nie pozostanie jej nic innego jak wymyślić kłamstwo, że ojcem jest inny mężczyzna. Tylko w ten sposób może odsunąć Cihana od siebie, wypełnić przysięgę daną Beyzie, że nigdy nie będą razem.

Hancer i Cihan na randce w wynajętym domu w 159 odcinku "Panna młoda"

Choć Hancer w 159 odcinku "Panna młoda" przyjmie zaproszenie Cihana do domu, który wynajął, gdzie jeszcze do niedawna pracowała jako sprzątaczka, zupełnie nie będzie się spodziewała tego, co się tam wydarzy. Ukochany powita ją z radosnym uśmiechem, romantyczną kolacją, płatkami róż na stole ułożonymi w kształt serca, by mogli uczcić przyjście na świat ich dziecka.

Tak Cihan będzie walczył o odzyskanie Hancer i ich dziecka w 159 odcinku "Panna młoda"

Szczęśliwy Cihan w 159 odcinku "Panna młoda" od razu zbliży się do Hancer, aby ją objąć, mocno przytulić do siebie. - Uczyniłaś mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie... Ona jednak zrobi krok do tyłu. - Co ty robisz?

- Nie bądź taka uparta. Wiem, że jesteś w ciąży. Dlaczego ukryłaś przede mną tak piękną wiadomość?Przywróciłaś do życia wszystko, co uważałem za stracone. Myślałem, że już nigdy nie dostanę od losu drugiej szansy… a jednak nam ją dał - wyzna ukochanej i delikatnie dotknie jej podbródka, by spojrzała mu w oczy.

- Możesz się na mnie złościć. Możesz mnie odpychać, krzyczeć na mnie, nawet mnie nienawidzić. Zniosę wszystko. Proszę cię tylko o trochę czasu. Pozwól mi wszystko uporządkować... Przetrwamy tę burzę. Zobaczysz… jeszcze będziemy szczęśliwi. Ty, ja i nasze dziecko...

Reakcja Hancer w 159 odcinku "Panna młoda" będzie gwałtowna i zdecydowana. Wyrwie się z uścisku ukochanego i od razu wybuchnie.

- Nic do ciebie nie dociera, prawda? Mówię ci, że to się nie uda! Że nie chcę tego! Ale ty i tak słyszysz tylko siebie!

- Wszystkie twoje próby są daremne. Nie poddam się. Zrobię wszystko, nawet niemożliwe. Naprawię swoje błędy. Będę czekał tyle, ile trzeba... Proszę cię tylko o jedno… nie odchodź ode mnie. Daj nam szansę. Dla naszego dziecka. Dla owocu naszej miłości...

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Hancer okłamie Cihana, że dziecko nie jest jego w 159 odcinku "Panna młoda"

A kiedy Cihan znów przyciągnie Hancer do siebie, ona w 159 odcinku "Panna młoda" zrobi coś, co złamie jej serce. Okłamie go, że nie jest ojcem dziecka. Tylko w ten sposób będzie mogła sprawić, żeby pozwolił jej odejść na zawsze.

- Mylisz się. To dziecko nie jest twoje!

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Cihan nie uwierzy w kłamstwo Hancer o ojcu dziecka w 159 odcinku "Panna młoda"

Z twarzy Cihana natychmiast zniknie uśmiech, ale nie uwierzy w to kłamstwo Hancer. W jego oczach pojawi się błysk gniewu.

- Naprawdę oczekujesz, że uwierzę w takie kłamstwo? Myślisz, że jestem aż tak głupi? Powiedziałaś to tylko po to, żeby się mnie pozbyć! Moja Hancer nigdy by tego nie zrobiła. Te oczy patrzyły w ten sposób tylko na mnie. Te ręce obejmowały tylko mnie. Dziecko, które nosisz… jest moje. Nasze.

Mimo że Hancer w 159 odcinku "Panna młoda" jeszcze kilka razy będzie powtarzała kłamstwo, że jest w ciąży z innym mężczyzną, Cihan nie uwierzy do samego końca.

- Znam cię lepiej, niż ty znasz samą siebie. Wiem, jak bardzo mnie kochasz. Nie skrzywdziłabyś ani mnie, ani naszego dziecka. Nie powtarzaj więcej tego kłamstwa. Nie opuszczę cię, nieważne, co powiesz. Nie poddam się! Przestań. Nie zniosę tego nawet jako żartu. Tylko dlatego zachowuję spokój, że jesteś w ciąży. Nie wystawiaj mojej cierpliwości na próbę!

Po chwili coraz bardziej wściekły Cihan w 159 odcinku "Panna młoda" każe Hancer spojrzeć mu w oczy i powiedzieć, że to nie jego dziecko.Wiedząc, że w takiej bliskości ukochana nie potrafi kłamać. Ona odwróci twarz, nie mogąc znieść jego spojrzenia.

- Nie mogę… Dlaczego mnie do tego zmuszasz? To dziecko…

- Hancer, kłamiesz.

- Dlaczego miałabym? Jesteśmy rozwiedzeni. Wszystko się skończyło... - jednak nawet te słowa nie sprawią, że w 159 odcinku "Panna młoda" Cihan uwierzy, że Hancer jest w ciąży z kimś innym.

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