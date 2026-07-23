Dziedzictwo, odcinek 990: Zabije własnego męża i uratuje oprawcę? Nana źle wyceluje z pistoletu - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 990: Strzał Nany do Poyraza zamiast do porywacza

W 990. odcinku serialu „Dziedzictwo” Poyraz dotrze do meliny, w której Burhan będzie więził jego ukochaną Nanę. Kilic, widząc oprawcę przy swojej żonie, natychmiast ruszy do ataku. Panowie rozpoczną krwawą bójkę, na którą będzie patrzeć zamroczona specyfikami Maryam.

Bohaterka nie będzie zamierzała jednak jedynie obserwować rozwoju wypadków i w 990. odcinku telenoweli „Dziedzictwo” spróbuje pomóc ukochanemu. Kiedy zauważy broń na podłodze, podniesie ją, chcąc wyeliminować Burhana. Niestety, w zamieszaniu celownik zostanie skierowany na Poyraza i to właśnie w niego trafi śmiertelna kula.

Burhan zaśmieje się z Nany po postrzale męża w 990. odcinku "Dziedzictwa"

Dopiero widząc uciekającego z miejsca zdarzenia Burhana, Maryam z przerażeniem zda sobie sprawę z tego, że raniła swojego wybawcę w 990. odcinku „Dziedzictwa”. Kobieta nie zdoła poradzić sobie z wyrzutami sumienia, widząc, że mąż kompletnie ignoruje jej rozpaczliwe okrzyki.

Oprawca, oddalając się z kryjówki, postanowi dodatkowo upokorzyć dziewczynę w 990. odcinku „Dziedzictwa”. Jego szydercze komentarze pogłębią jedynie ogromny żal i rozgoryczenie w sercu zrozpaczonej Maryam.

– Brawo. Dobra robota. Sama załatwiłaś swojego wybawcę. Ja nie zamierzam mieszać się w morderstwo – uzna Burhan, po czym skieruje się do wyjścia.

– Nie… Nie, Boże… Poyraz! Otwórz oczy! Proszę, spójrz na mnie! Nie możesz mnie zostawić! Słyszysz?! – powie już do Poyraza żona.

Czy Poyraz przeżyje postrzał żony w 990. odcinku serialu "Dziedzictwo"?

Mimo prób cucenia i rozpaczliwych próśb w 990. odcinku serii „Dziedzictwo”, Poyraz nie wykaże żadnych chęci powrotu do życia. Spanikowana Nana wreszcie sprawdzi jego ubranie w poszukiwaniu komórki. Znalazłszy ją, wezwie ekipę medyczną.

Na sali operacyjnej w 990. odcinku „Dziedzictwa” medycy podejmą heroiczną próbę ratowania Kilica. Wyczerpana wydarzeniami Nana straci w końcu przytomność z wycieńczenia. Po przebudzeniu nie pozna odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Kiedy prawda wyjdzie na jaw w gronie najbliższych, zapadnie decyzja o zatrzymaniu Maryam, a los jej męża wciąż będzie owiany tajemnicą.