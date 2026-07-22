Panna młoda. Tak Talya Celebi spędza wakacje po finale 3 sezonu serialu. Na tym nie koniec historii Hancer i Cihana - ZDJĘCIA

Serialowa "Panna młoda" na wakacjach! Tutaj można spotkać Talyę Celebi

Talya Celebi nie tylko w Turcji jest uznawana za prawdziwą gwiazdę. Rola Hancer, tytułowej "Panny młodej", przyniosła jej ogromną sławę i była dla niej niczym lustro. 26-letnia aktorka otwarcie przyznaje w wywiadach, że widzie w swojej bohaterce dawną siebie - naiwną kobietę, która nie potrafiła stawiać granic.

Kiedy tuż po zakończeniu studiów, Talya Celebi przyjęła swoją pierwszą główną rolę w telenoweli, długo nie mogła uwierzyć, że spełnia się jej marzenie. Ale sukces gwiazdy "Panny młodej" ma też swoją cenę. Na planie zakończonego już 3 sezonu pracowała sześć dni w tygodni, przez wiele miesięcy, czasami grając nawet blisko 30 scen ze scenariusza. To była bardzo intensywna, więc mordercza praca.

Nic dziwnego, że kiedy na początku czerwca padł ostatni klaps na planie serialu "Panna młoda", Talya Celebi wyjechała na zasłużone wakacje. Od kilku tygodni podróżuje po całej Europie, odwiedza najpiękniejsze zakątki Turcji, ale ostatnio odwiedziła też grecką wyspę Rodos. Na trasie wakacyjnych podróży ekranowej Hancer jest jeszcze sporo miejsc, gdzie będzie mogła spotkać się ze swoimi fanami.

Czy w Turcji będzie kolejny 4 sezon serialu "Panna młoda"?

Fani tureckiego serialu "Panna młoda" będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć koniec historii Hancer i Cihana. Na początku czerwca w Turcji padł już ostatni klaps na planie 3 sezonu. Talya Celebi, odtwórczyni roli Hancer, udostępniła w sieci relację z pożegnania z ekipą. Zastanawiający jest fakt, że u jej boku zabrakło serialowego męża, którego gra Cenay Turksever. Zapewniła jednak, że będzie kolejny 4 sezon "Panna młoda", ale zdjęcia do nowych odcinków ruszą dopiero po wakacjach.

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Ile odcinków serialu „Panna młoda" wyemituje TVP? Będzie długa przerwa!

Obecnie Telewizja Polska zamierza pokazać 320 odcinków "Panny młodej", co stanowi odpowiednik dwóch pierwszych sezonów. Należy pamiętać, że oryginalne tureckie epizody mają inną długość, co powoduje przesunięcia w polskiej numeracji. Biorąc pod uwagę aktualne tempo emisji na antenie TVP, finał 2 sezonu obejrzymy najwcześniej w przyszłym roku, choć i ta data może ulec zmianie.

Tak się skończył 3 sezon "Panna młoda" w Turcji

Zakończony w Turcji 3 sezon serialu "Panna młoda" zamknął się liczbą 463 odcinków w oryginalnej wersji. Finałowy epizod dostarczył ogromnych emocji. W rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, przez co życie Hancer znalazło się w wielkim niebezpieczeństwie. Mimo tak tragicznych okoliczności, główna bohaterka ma przeżyć w kolejnym sezonie.

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