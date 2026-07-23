Panna młoda, odcinek 162: Ucieczka Hancer przed bratem i szokujące wieści Cihana

Turecki format "Panna młoda" to najświeższa propozycja w programie stacji TVP2. W ojczystym kraju produkcja trafiła na ekrany w 2024 roku, natomiast polska publiczność może ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku. Telewizyjna opowieść wskoczyła w miejsce zakończonej niedawno "Miłości i nadziei". Z pewnością wielu sympatyków zastanawia się, jakie dramaty i zwroty akcji przyniesie 162. odsłona tej wciągającej telenoweli.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

Streszczenie 162. odcinka serialu "Panna młoda". Co wydarzy się 4 sierpnia 2026 roku?

W nadchodzącym epizodzie nie zabraknie wielkich emocji. Cihan dzieli się z Deryą zaskakującą nowiną o błogosławionym stanie Hancer. Równocześnie Mahmut zamierza przeprowadzić niezwykle trudną rozmowę z Melihem. Z kolei Derya usilnie przekonuje Cemila, aby definitywnie porzucił plany wydania Hancer za mąż. Sytuacja ulega eskalacji, gdy Melih pomaga Hancer potajemnie opuścić rezydencję jej brata. W cieniu tych burzliwych wydarzeń Mukadder odmawia wzięcia w ramiona swojego własnego wnuka.

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Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra w tureckiej telenoweli?

Za niewątpliwym sukcesem tej popularnej historii stoją utalentowani artyści. Główne role, czyli postacie Hançer i Cihana, odgrywają odpowiednio Talya Çelebi oraz Türkseve. Na ekranie partneruje im szerokie grono innych twórców. W produkcji występują m.in.:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan odgrywająca Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin jako serialowa Yonca,

Ceren Yuksekkaya grająca Deryę,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar wcielający się w Emira,

Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Tytuł ten zalicza się do wyjątkowo rozbudowanych projektów telewizyjnych. W Turcji zrealizowano dotąd trzy obszerne sezony, w których skład wchodzi aż 325 dwugodzinnych epizodów. Biorąc pod uwagę fakt, że Telewizja Polska standardowo tnie oryginalne materiały na krótsze fragmenty, liczba wyemitowanych u nas części powiększy się blisko dwukrotnie. Warto mieć również na uwadze, że na rodzimym rynku telenowela jest wciąż kręcona, przez co ostateczna długość całej fabuły pozostaje wielką niewiadomą. Sympatycy Hançer i Cihana spędzą więc przed telewizorami jeszcze wiele lat, zanim zobaczą wielki finał tej romantycznej opowieści.

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