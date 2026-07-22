Dziedzictwo, odcinek 989: Porwanie Nany! Taka będzie zemsta Burhana za oszustwo Semiha - ZDJĘCIA

Emisja 989. odcinka serialu "Dziedzictwo" już wkrótce

W najnowszym epizodzie produkcji "Dziedzictwo" Semih postanowi przechytrzyć Burhana, wmawiając mu utratę dwóch partii narkotyków w rzekomym napadzie. W rzeczywistości do żadnej napaści nie dojdzie, a brat Cansel zatrzyma towar, planując zgarnąć cały zysk dla siebie. Niestety, doświadczony handlarz od razu przejrzy ten plan.

Gdy Burhan zorientuje się, że został oszukany, natychmiast zaplanuje bezlitosną zemstę. Cierpliwie poczeka, aż Semih zakończy zmianę w kawiarni i przygotuje zasadzkę na niego oraz Nanę w momencie, gdy będą opuszczać lokal.

„Ale się narobiliśmy. Odprowadzę cię do domu" – zaproponuje mężczyzna. Kobieta jednak odpowie, że kieruje się do Poyraza. Semih wyrazi chęć towarzyszenia jej, prosząc jednocześnie, by zwolniła krok, bo za nią nie nadąża. Maryam wytłumaczy swój pośpiech rozładowanym telefonem, nie chcąc, by jej ukochany się niepokoił.

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Porwanie Nany w 989. odcinku "Dziedzictwa"

Kobieta niestety nie dotrze na spotkanie. Z ukrycia wyłoni się Burhan i przyłoży do jej twarzy chusteczkę nasączoną środkiem usypiającym. Maryam błyskawicznie osunie się na ziemię, po czym gangster rzuci się na zaskoczonego oszusta.

Przerażony Semih zdoła jedynie wykrztusić imię napastnika. Ten natomiast przypomni mu o swoich ostrzeżeniach, jednocześnie brutalnie go bijąc za kradzież towaru.

Brat Cansel wpadnie w panikę, zacznie błagać o wybaczenie i obiecywać naprawienie szkód. Zrozpaczony poprosi bandytę, aby zemścił się na nim, a zaoszczędził niczemu winną Nanę. Diler zignoruje jego prośby, wiedząc, że krzywdząc kobietę, uderzy w Semiha najmocniej.

Zdesperowany Semih zaoferuje oddanie skradzionych rzeczy z nawiązką, byle tylko chronić Nanę. Burhan skwituje jednak krótko: „Za późno. Ty zabrałeś coś mnie. Teraz ja zabiorę coś tobie. Jesteśmy kwita".

Los żony Poyraza w nowym odcinku "Dziedzictwa"

Bandyta wymierzy Semihowi ostateczny cios, po którym pobity oszust straci przytomność. Wtedy Burhan podniesie uśpioną Nanę i oddali się z miejsca zdarzenia, uprowadzając żonę Poyraza.

Co czeka uprowadzoną kobietę w kolejnych wydarzeniach serialu "Dziedzictwo"? Gdy odzyska świadomość w kryjówce porywacza, zacznie stawiać opór. Czy ten heroiczny akt walki będzie kosztował ją życie? Odpowiedź przyniosą następne odcinki telenoweli.