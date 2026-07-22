M jak miłość. Dorota i Bartek ogłaszają, że to koniec! Nie zabrakło łez, bo tak wyglądały ich ostatnie chwile w Grabinie - ZDJĘCIA

Dorota i Bartek nagrali pożegnanie z "M jak miłość". Przy okazji ujawnili, co czeka Lisieckich

Dorota i Bartek z "M jak miłość" mają za sobą ciężkie miesiące, więc nic dziwnego, że przyszła pora na pożegnanie na planie! Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński do środy, 22 lipca, nagrywali nowe odcinki "M jak miłość", które w TVP będą emitowane od września, ale właśnie ogłosili, że to już koniec. Co się stanie z Dorotą i Bartkiem? Czy Lisieccy odejdą z obsady serialu i następny sezon będzie ostatnim z ich udziałem?

Oto, co powiedziała uwielbiana para z "M jak miłość" w relacji, którą Iwona Rejzner udostępniła na swoim profilu na Instagramie.

- To już... - zaczęła Rejzner. - Płaczemy, bo kończymy zdjęcia w "M jak miłość" - dodał Smoleński. - Dziś nasz ostatni dzień na planie, ale chcieliśmy państwa pozdrowić - wtrąciła aktorka. - Kończymy z przytupem. Szlafroki zdradzają... - dorzucił jej ekranowy partner, ale nie mógł ujawnić nic więcej.

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Czy Dorota i Bartek odejdą z "M jak miłość" po wakacjach?

Mimo że Rejzner i Smoleński nie zamieścili żadnego wyjaśnienia, że to ich ostatnie chwile w "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną, która jak co roku potrwa około miesiąc, to uspokajamy widzów i fanów Doroty i Bartka, że ich odejście z obsady serialu jest wykluczone! Na pewno nie zabraknie Lisieckich w odcinkach "M jak miłość" jesienią 2026 roku. Przeciwnie, ich wątek jeszcze bardziej się rozkręci po tym jak adoptowali Franka (Jarosław Śmigielski) i stworzyli dla przybranego syna prawdziwą rodzinę w siedlisku w Grabinie.

Pożegnalne nagranie Doroty i Bartka w nowym miejscu w "M jak miłość"

Warto jednak zauważyć, że Dorota i Bartek nagrali pożegnalne wideo z planu "M jak miłość" w zupełnie nowym miejscu. W tle pojawił się inny dom, Rejzner także nagrywała kilka ujęć ostatnich scen w eleganckich wnętrzach jakiegoś gabinetu. Póki co nie tylko aktorzy, ale także produkcja "M jak miłość" trzyma w tajemnicy, czy Dorotę i Bartka czeka kolejna przeprowadzka.

Na premierowe odcinki "M jak miłość" trzeba będzie czekać aż do początku września, a na efekty nagrań z ostatniego dnia zdjęciowego Rejzner i Smoleńskiego aż do końca tego roku. Wtedy też wyjaśni się, gdzie Dorota i Bartek z takim przytupem zakończyli kręcić nowy sezon "M jak miłość".