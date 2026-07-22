M jak miłość. Dorota i Bartek ogłaszają, że to koniec! Nie zabrakło łez, bo tak wyglądały ich ostatnie chwile w Grabinie - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-22 13:48

Pożegnanie Doroty i Bartka z "M jak miłość" to najsmutniejszy moment na planie kręconego właśnie nowego sezonu. A jednak Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński na Instagramie ogłosili właśnie, że kończą zdjęcia do "M jak miłość", że za nimi tygodnie wytężonej pracy nad następnym sezonem. Przy okazji aktorzy uchylili rąbka tajemnicy, jak wyglądały ostatnie chwile Doroty i Bartka w Grabinie i co się stanie z ich bohaterami. Czy gdzieś wyjadą? Poznaj szczegóły i zobacz z pożegnania tej pary z "M jak miłość" i Grabiną!

Dorota i Bartek nagrali pożegnanie z "M jak miłość". Przy okazji ujawnili, co czeka Lisieckich

Dorota i Bartek z "M jak miłość" mają za sobą ciężkie miesiące, więc nic dziwnego, że przyszła pora na pożegnanie na planie! Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński do środy, 22 lipca, nagrywali nowe odcinki "M jak miłość", które w TVP będą emitowane od września, ale właśnie ogłosili, że to już koniec. Co się stanie z Dorotą i Bartkiem? Czy Lisieccy odejdą z obsady serialu i następny sezon będzie ostatnim z ich udziałem? 

Oto, co powiedziała uwielbiana para z "M jak miłość" w relacji, którą Iwona Rejzner udostępniła na swoim profilu na Instagramie. 

Polecany artykuł:

M jak miłość. Katarzyna Cichopek pożegnała się z rolą Kingi. To był jej ostatni…

- To już... - zaczęła Rejzner.

- Płaczemy, bo kończymy zdjęcia w "M jak miłość" - dodał Smoleński.

- Dziś nasz ostatni dzień na planie, ale chcieliśmy państwa pozdrowić - wtrąciła aktorka. 

- Kończymy z przytupem. Szlafroki zdradzają... - dorzucił jej ekranowy partner, ale nie mógł ujawnić nic więcej. 

Aktorzy Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński na planie M jak miłość. O losach ich bohaterów czytaj na SE Superseriale.
Galeria zdjęć 26

Czy Dorota i Bartek odejdą z "M jak miłość" po wakacjach?

Mimo że Rejzner i Smoleński nie zamieścili żadnego wyjaśnienia, że to ich ostatnie chwile w "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną, która jak co roku potrwa około miesiąc, to uspokajamy widzów i fanów Doroty i Bartka, że ich odejście z obsady serialu jest wykluczone! Na pewno nie zabraknie Lisieckich w odcinkach "M jak miłość" jesienią 2026 roku. Przeciwnie, ich wątek jeszcze bardziej się rozkręci po tym jak adoptowali Franka (Jarosław Śmigielski) i stworzyli dla przybranego syna prawdziwą rodzinę w siedlisku w Grabinie. 

Pożegnalne nagranie Doroty i Bartka w nowym miejscu w "M jak miłość"

Warto jednak zauważyć, że Dorota i Bartek nagrali pożegnalne wideo z planu "M jak miłość" w zupełnie nowym miejscu. W tle pojawił się inny dom, Rejzner także nagrywała kilka ujęć ostatnich scen w eleganckich wnętrzach jakiegoś gabinetu. Póki co nie tylko aktorzy, ale także produkcja "M jak miłość" trzyma w tajemnicy, czy Dorotę i Bartka czeka kolejna przeprowadzka.

Na premierowe odcinki "M jak miłość" trzeba będzie czekać aż do początku września, a na efekty nagrań z ostatniego dnia zdjęciowego Rejzner i Smoleńskiego aż do końca tego roku. Wtedy też wyjaśni się, gdzie Dorota i Bartek z takim przytupem zakończyli kręcić nowy sezon "M jak miłość". 

Ranczo - podcast z planu serialu
Daniel Olbrychski jako Ignacy Japycz. Tajemnice dźwięku i obrazu. Ranczo - podcast z planu serialu
Ranczo - podcast z planu serialu
Mediateka.pl