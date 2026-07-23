Ranczo. To ona miała zagrać Klaudię! Niewiarygodne czemu Waligórska nie dostała roli 

Magdalena Waligórska miała zagrać Klaudię w „Ranczu”

Choć dziś trudno wyobrazić sobie „Ranczo” bez Wioletki, niewiele brakowało, a Magdalena Waligórska zagrałaby zupełnie inną bohaterkę. W rozmowie z portalem Kozaczek.pl w podcaście Wiktora Słojkowskiego, aktorka wróciła wspomnieniami do castingu sprzed lat i opowiedziała, jak wyglądała jej droga do kultowego serialu. Jak się okazuje, początkowo walczyła o rolę Klaudii Kozioł, córki wójta, którą ostatecznie zagrała Marta Chodorowska. Szybko okazało się jednak, że twórcy mieli wobec niej inne plany.

To miał być totalnie epizod. Ja przyjechałam na casting do roli Klaudii. Zagrałam, ale powiedziano mi, że wyglądam za staro do tej roli i potem poproszono mnie, żebym została do innej roli. Wręczono mi tekst i okazało się, że to jest taki jakby łamany angielski, bo to była rola Lucy (…). A, i jest jeszcze taki szczegół, że tutaj na koniec masz się pocałować z tym aktorem. I to był Paweł Królikowski właśnie castingowany razem ze mną (…). Powiedziano mi bardzo kurtuazyjnie i miło, że na to jestem za młoda – powiedziała Magdalena Waligórska w rozmowie z portalem Kozaczek.

Zamiast Klaudii i Lucy została Wioletką

Po nieudanych próbach z dwiema głównymi rolami twórcy zaproponowali aktorce jeszcze jedną postać. Tym razem chodziło o Wioletkę, która początkowo miała pojawić się jedynie epizodycznie. Los zdecydował jednak inaczej. Bohaterka szybko zyskała sympatię widzów, a jej wątek był stopniowo rozwijany. Z czasem Wioletka związała się ze Staśkiem (Arkadiusz Nader), została jego żoną i stworzyła jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w Wilkowyjach.

Wioletka wróci w nowym sezonie „Rancza”

Powrót Magdaleny Waligórskiej do obsady 11 sezonu został już potwierdzony. Aktorka zapowiedziała, że ponownie wcieli się w Wioletkę, choć na plan nowych odcinków dołączyła później niż część pozostałych aktorów. Z dotychczas ujawnionych materiałów wiadomo, że do Wilkowyj wróci również Stasiek, który przeszedł wyraźną metamorfozę i pojawi się w nowym wizerunku. Na razie twórcy nie zdradzają jednak, jak potoczą się dalsze losy małżeństwa Wioletki i posterunkowego.