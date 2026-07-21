Ranczo. Decydujące spotkanie prezydenta Kozioła z Lucy. Znów pójdą na wojnę? - WIDEO

Lucy i prezydent Kozioł znów staną naprzeciw siebie

Zdjęcia do 11 sezonu „Rancza” odsłaniają kolejne kulisy powrotu bohaterów do Wilkowyj. Tym razem Cezary Żak opublikował nagranie z Iloną Ostrowską, która jako Lucy zaskoczyła wszystkich, zwracając się do serialowego prezydenta Kozioła po węgiersku.

Choć filmik ma żartobliwy charakter, można zacząć zastanawiać się, czy nie jest to drobna podpowiedź dotycząca fabuły. Lucy od lat świetnie odnajduje się w kontaktach z ludźmi i zna języki obce, dlatego niewykluczone, że w nowych odcinkach ponownie odegra ważną rolę przy sprawach związanych z prezydentem. Może nawet jako tłumaczka? Na razie twórcy nie zdradzają jednak, czy węgierski dialog rzeczywiście ma związek z fabułą.

Tak wyglądały relacje Lucy i Kozioła w poprzednich sezonach "Rancza"

Od pierwszych odcinków „Rancza” Lucy i Kozioł reprezentowali dwa zupełnie różne światy. Amerykanka, która przyjechała do Wilkowyj po odziedziczeniu dworku, początkowo z trudem odnajdywała się w realiach polskiej wsi. Z czasem nie tylko poznała lokalne zwyczaje, ale stała się jedną z osób, które najmocniej wpłynęły na rozwój miejscowości i wielu jej mieszkańców.

Kozioł z kolei przez lata był symbolem lokalnej władzy i politycznych ambicji. Najpierw jako wójt, a ostatecznie prezydent Polski wielokrotnie ścierał się z Lucy. Ich relacje rzadko należały do łatwych, bo każde z nich miało zupełnie inną wizję tego, jak powinny wyglądać Wilkowyje. Nie brakowało ostrych wymian zdań i wzajemnych uszczypliwości, ale właśnie dzięki temu ich sceny należały do najbardziej wyrazistych w serialu.

Powrót do Wilkowyj może oznaczać kolejne starcie

W nowych odcinkach Piotr Kozioł będzie kończył drugą kadencję prezydenta i wróci do rodzinnych Wilkowyj. Wiadomo już, że głowa państwa nie pojawi się sama, będą mu towarzyszyć ochroniarze, którzy zadbają o jego bezpieczeństwo.

Lucy również wróci do Wilkowyj, dlatego ponowne spotkanie z Koziołem wydaje się nieuniknione. Czy po latach ich relacje staną się spokojniejsze, czy wręcz przeciwnie, znów dojdzie do starcia dwóch silnych osobowości? Nagranie z planu pokazuje, że między Iloną Ostrowską i Cezarym Żakiem nie brakuje dobrej atmosfery, ale twórcy skutecznie ukrywają, jak potoczą się losy ich bohaterów.