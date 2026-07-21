Ranczo. Oni będą strzegli bezpieczeństwa Kozioła. Oto nowi bohaterowie w obsadzie - ZDJĘCIA

Zmiany w obsadzie "Rancza". Nowi ludzie prezydenta Kozioła

Do obsady "Rancza" w 11 sezonie, który nosi tytuł "Zemsta wiedźm" dołączą nie tylko wiedźmy. Nie jest już żadną tajemnicą, że wśród mieszkańców Wilkowyj pojawią się nowe twarze, m.in. dorosła Dorotka (w tej roli Karolina Ludwiniak), córka Lucy (Ilona Ostrowska) i Kusego (śp. Paweł Królikowski), a także Ignacy Japycz (w tej roli Daniel Olbrychski), kuzyn z Australii zmarłego Stacha (śp. Franciszek Pieczka).

Ale w otoczeniu prezydenta Kozioła w nowym sezonie "Rancza" też nie zabraknie ważnych postaci. Cezary Żak, który chętnie dzieli się na swoich profilach na Facebooku i Instagramie filmikami i zdjęciami z kręconych właśnie odcinków, ujawnił tożsamość funkcjonariuszy SOP, którzy po powrocie Kozioła do Wilkowyj będą dbali o to, by prezydentowi nie spadł włos z głowy!

"Jaki Prezydent taki SOP😁😁😁😁" - skomentował Żak w mediach społecznościowych.

Zobacz też: Ranczo. Tak wypięknieje Halina jako pierwsza dama! W tle nowy dom Koziołów. To prawdziwa willa - ZDJĘCIA

Zaraz po rozpoczęciu zdjęć na planie "Rancza" Cezary Żak w wywiadzie dla programu "Pytanie na śniadanie" uchylił rąbka tajemnicy, co czeka granych przez niego bohaterów Koziołów - biskupa i prezydenta - w 11 sezonie. To będzie czas pożegnania byłego wójta Wilkowyj z Pałacem Prezydenckim, ale okaże się, że Kozioł nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

- Będzie prezydent Kozioł i będzie biskup, będą prawie wszystkie postaci. Prawie cała ekipa się nie zmieniła. Kilka osób jest tylko nowych. Opowiadamy ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydentury Kozioła i on jakby wraca do swoich dawnych Wilkowyj. Zastaje obraz dziwny... Biskup robi coraz szersze oczy na to, jaką osobą okaże się jego brat - prezydent - ujawnił Żak.

Nie przegap: Ranczo. Odmieniona babka i Lucy zaprowadzą porządek w Wilkowyjach? Będą porwania, pościgi i potrzebna będzie większa moc w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Porwania i pościgi w nowym "Ranczo". Jak daleko posuną się ochroniarze prezydenta Kozioła?

Oficerowie Służby Ochrony Państwa (SOP) będą mieli ważne zadanie w nowym sezonie "Rancza". Przecież prezydent Kozioł będzie potrzebował ochrony po powrocie do Wilkowyj. Ochroniarzy zagrają m.in. Janusz Onufrowicz i Adrian Zaremba.

- Są zwroty akcji. Jest wielka polityka. Są sceny akcji, które nagrywaliśmy! Porwania, pościgi! - zapowiedział Janusz Onufrowicz, który jako oficer SOP będzie strzegł bezpieczeństwa Kozioła.

Na planie "Rancza" Adrian Zaremba wspomniał też o scenach kaskaderskich z udziałem SOP, która będzie robiła coś, co wykracza poza jej kompetencje, aby Kozioł nie drżał o swoje życie!

Kiedy wraca "Ranczo"? Kiedy Kiedy premiera nowego sezonu?

"Ranczo" wróci na antenę TVP już jesienią 2026 roku. Jeszcze w tym roku widzowie TVP1 obejrzą 6 nowych odcinków pod tytułem "Ranczo - zemsta wiedźm". Dokładana data emisji zostanie podana przed startem jesiennej ramówki Telewizji Polskiej, najpewniej pod koniec sierpnia 2026 roku.

Ranczo. Prezydent Kozioł i premier Czerepach pierwszy raz razem na planie! Na ten duet wszyscy czekali

17