Ranczo. Olbrychski jako nowy Japycz dołączył do słynnej ławeczki! Widzowie nie kryją wściekłości - ZDJĘCIA

Daniel Olbrychski w obsadzie nowego "Rancza" jako nowy Japycz

Do premiery nowego "Rancza" zostało jeszcze sporo czasu, bo TVP planuje emisję sześciu odcinków dopiero jesienią, ale wśród widzów nie cichną emocje w związku z dołączeniem do obsady Daniela Olbrychskiego. Dlaczego? Ze względu na wyraziste poglądy aktora dotyczące polityki i bieżącej sytuacji w Polsce.

Mimo że fani "Rancza" powinni oddzielać serial od rzeczywistości, to jednak nie potrafią na chłodno podejść do roli nowego Japycza. Szczególnie, że w nowym 11 sezonie "Rancza" Olbrychski będzie następcą zmarłego Stacha Japycza. Oczywiście nie zagra roli, w którą wcielał się nieżyjący Franciszek Pieczka, ale jego bohater będzie kuzynem Stacha i jego starszego brata Jana Japycza, w którego w pierwszych dwóch sezonach wcielał się śp. Leon Niemczyk.

Kim będzie Ignacy Japycz w nowym "Ranczu"?

Nowy bohater "Rancza" grany przez Daniela Olbrychskiego, Ignacy Japycz, do Wilkowyj przyjdzie z Australii. Po przybyciu na wieś wyjdzie na jaw, dlaczego przez wiele lat nie utrzymywał kontaktu z kuzynami - Stachem i Janem.

Pierwsza zdjęcia z planu nowego "Rancza" potwierdzają, że Olbrychski dołączy do grona bywalców słynnej ławeczki sprzed sklepu "U Krysi", wśród których nadal będą: Solejuk (Sylwester Maciejewski), Hadziuk (Bogdan Kalus) oraz Pietrek (Piotr Pręgowski). O ile widzowie "Rancza" z utęsknieniem czekają na dalsze losy kompanów od "Mamrota" z ławeczki, to nie kryją wściekłości, że Daniel Olbrychski będzie jednym z nich!

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Komentarze widzów "Rancza" pod zdjęciami Olbrychskiego z planu z bywalcami ławeczki

Nie tylko na oficjalnym profilu "Rancza" na Facebooku, ale także na profilu SuperSeriale.se.pl pierwsze ujęcia Olbrychskiego z ławeczki z Solejukiem, Hadziukiem i Pietrkiem wywołują prawdziwą burzę. Internauci nie szczędzą złośliwych komentarzy pod adresem aktora, oceniając go nie przez pryzmat roli w "Ranczu", ale po tym, jakie głosi poglądy.

Przy okazji wielu widzów "Rancza" atakuje produkcję i reżysera, Wojciecha Adamczyka, za to, że zatrudnili Olbrychskiego do nowego sezonu.

Ranczo. Miłosne sceny Solejuków jakich jeszcze nigdy nie było!

Ranczo - podcast z planu serialu Ławeczka, "Nowy" i Barobus: Powrót do Wilkowyj. Ranczo - podcast z planu serialu

- "Wywalcie tego z brzegu w kapeluszu co pluje na Polskę i Naród Polski🙈 kapelusz nie pomoże , Ranczo zeszło do kanału ściekowego .👎👎👎 Oglądałam jak był Ś.P. Pan Pieczka.👍teraz wolę spacer" - "Tragedia nikt go nie chce a reżyser jak by robił widzom na złość" - "Czy naprawdę nie ma już porządnego aktora ?????" - "Olbrychski nawet do ławeczki nie pasuje. Ona nie pije" - "Jeśli nie ma Japycza to powinno tak zostać, mogli go wspominać na ławeczce, a nie na siłę tego dziada brać w zastępstwo ,nawet tam nie pasuje" - "Nie chce narzekać ale coś czuję że z Olbrychskim w kowbojkach i Hadziukiem w mokasynach to już nie będzie to samo" - "Nie chcemy Olbrychskiego w Ranczu" - "Olbrychski… Pasuje tam jak pięść do nosa" - "A ten w kapeluszu ,bezcześci pamięć Stacha".

Oświadczenie producenta "Rancza" w sprawie roli Olbrychskiego w nowym sezonie

Od samego początku jak tylko na Daniela Olbrychskiego zaczął się wylewać hejt fanów "Rancza" reżyser Wojciech Adamczyk oraz producent Maciej Strzembosz stanęli w jego obronie. Ten ostatni napisał nawet specjalne oświadczenie w internecie.

"Drodzy Ranczersi, widzę, że wylała się fala hejtu na Daniela Olbrychskiego, ze względu na to, że otwarcie głosi swoje poglądy. (...) Andrzej Grembowicz (Robert Brutter) bardzo chciał napisać rolę dla Daniela Olbrychskiego. Ale nie zdążył. Pojawienie się w serialu Ignaca Japycza jest spełnieniem jego woli. Osobiście jestem bardzo szczęśliwy, że pod koniec kariery producenckiej będę mógł wreszcie pracować z Legendą, wspaniałym Danielem Olbrychskim. I nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak zagra Ignaca Japycza. Dwie rzeczy są pewne - zagra wspaniale i zagra zaskakująco" - podsumował producent "Rancza".