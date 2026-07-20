Ranczo. Dla Solejuka czas nie był łaskawy! Mocno się zestarzał przy Solejukowej - WIDEO

Solejuk zestarzeje się w nowych odcinkach "Rancza"

Solejuk w nowym "Ranczu" będzie już dostojnym seniorem i patrząc na jego ujęcia z Solejukową trudno oprzeć się wrażeniu, że wszystkie te lata spędzone na ławeczce przed sklepem z Mamrotem lub puszką piwa w dłoniach nie wyszły mu na dobre! Ponieważ akcja kręconego właśnie 11 sezonu rozpocznie się ponad 10 lat po ostatnich wydarzeniach w Wilkowyjach, to czasu nie da się oszukać. Naturalną kolejną rzeczy jest starzenie się bohaterów, lecz w przypadku Solejuka upływ czasu mocno dał mu się we znaki.

W ostatniej relacji zza kulis "Rancza" na Instagramie Katarzyna Żak, która jest młodsza od Sylwestra Maciejewskiego o dziewięć lat, odniosła się do komentarzy fanów serialu, którzy od razu zauważyli, że Solejuk bardzo się zestarzeje, posiwieje, jego twarz pokryją kolejne zmarszczki a poza tym schudnie i teraz z wyglądu będzie bardzo przypominał zmarłego Stacha Japycza (śp. Franciszek Pieczka).

"Solejukowa jakby się w czasie zatrzymała ❤️. Co do Pana Maciejewskiego niestety upływ czasu widać, ale nie jest źle 🔥" - napisał jeden z internautów pod filmikiem Katarzyny Żak.

Powrót Solejuków w nowym sezonie "Rancza" pełen niespodzianek!

- Solejuk, ty mi powiedz, ale tak po prawdzie mi powiedz, bardzo się zmieniliśmy przez tych jedenaście lat? - zapytała ekranowego męża Solejukowa na planie "Rancza".

- Nic, a nic, tylko troszeczkę nam się PESEL zepsuł... - przyznał rozbawiony Solejuk. Oboje jednak trzymają w tajemnicy, jakie niespodzianki czekają Solejuków w nowym sezonie "Rancza".

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Po upływie wielu lat Solejukowie w nowym sezonie "Rancza" nie będą już tym samym małżeństwem, lecz dojrzałymi, doświadczonymi przez los ludźmi, lecz przede wszystkim małżonkami, którzy mimo licznych burz, problemów i przeciwności pozostaną razem. Nawet, kiedy dom Solejuków opuszczą kolejne dzieci. Bo wiadomo już, że w 11 sezonie "Rancza" w rodzinie Kazimiery i Macieja zabraknie m.in. Marianka (Jędrzej Cempura).

Pozostała szóstka dzieci Solejuków wystąpi w 11 sezonie "Rancza"? W obsadzie kręconych właśnie odcinków pojawi się na pewno pastuszek Jasiek (Daniel Zawiska), ale póki co nie wiadomo, czy do 11 sezonu dołączą: Kasia Solejuk (Anna Stępień), Szymek (Maciej Cempura), Zbysiek (Karol Sokołowski), Muniek (Arkadiusz Sokołowski) i Rysio (Radosław Sokołowski).

Kiedy premiera nowego "Rancza" w TVP? Emisja jesienią 2026 roku

"Ranczo" wróci na antenę TVP już jesienią 2026 roku. Jeszcze w tym roku widzowie TVP1 obejrzą 6 nowych odcinków pod tytułem "Ranczo - zemsta wiedźm". Dokładana data emisji zostanie podana przed startem jesiennej ramówki Telewizji Polskiej, najpewniej pod koniec sierpnia 2026 roku.

Dla Solejuka czas nie był łaskawy! Mocno zestarzał się przy Solejukowej