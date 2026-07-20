Ranczo. Dla Solejuka czas nie był łaskawy! Mocno się zestarzał przy Solejukowej - WIDEO

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-20 12:44

Nie dla wszystkich bohaterów z serialu "Ranczo" czas się zatrzymał. Ostatnie relacje z planu nowego sezonu, które pokazuje ekranowa Solejukowa, czyli Katarzyna Żak to najlepszy dowód na to, że mimo upływu lat, ona wciąż będzie wyglądała tak samo. Ale ponad 10 lat starszy Solejuk mocno się zestarzeje przy żonie. Sylwester Maciejewski skończył już 71 lat i przy młodszej 62-letniej Katarzynie Żak w 11 sezonie "Rancza" jeszcze bardziej będzie widać dzielącą ich różnicę wieku. Zobacz ZDJĘCIA i WIDEO zza kulis serialu.

Solejuk zestarzeje się w nowych odcinkach "Rancza"

Solejuk w nowym "Ranczu" będzie już dostojnym seniorem i patrząc na jego ujęcia z Solejukową trudno oprzeć się wrażeniu, że wszystkie te lata spędzone na ławeczce przed sklepem z Mamrotem lub puszką piwa w dłoniach nie wyszły mu na dobre! Ponieważ akcja kręconego właśnie 11 sezonu rozpocznie się ponad 10 lat po ostatnich wydarzeniach w Wilkowyjach, to czasu nie da się oszukać. Naturalną kolejną rzeczy jest starzenie się bohaterów, lecz w przypadku Solejuka upływ czasu mocno dał mu się we znaki. 

W ostatniej relacji zza kulis "Rancza" na Instagramie Katarzyna Żak, która jest młodsza od Sylwestra Maciejewskiego o dziewięć lat, odniosła się do komentarzy fanów serialu, którzy od razu zauważyli, że Solejuk bardzo się zestarzeje, posiwieje, jego twarz pokryją kolejne zmarszczki a poza tym schudnie i teraz z wyglądu będzie bardzo przypominał zmarłego Stacha Japycza (śp. Franciszek Pieczka).

"Solejukowa jakby się w czasie zatrzymała ❤️. Co do Pana Maciejewskiego niestety upływ czasu widać, ale nie jest źle 🔥" - napisał jeden z internautów pod filmikiem Katarzyny Żak.

Powrót Solejuków w nowym sezonie "Rancza" pełen niespodzianek!

- Solejuk, ty mi powiedz, ale tak po prawdzie mi powiedz, bardzo się zmieniliśmy przez tych jedenaście lat? - zapytała ekranowego męża Solejukowa na planie "Rancza". 

- Nic, a nic, tylko troszeczkę nam się PESEL zepsuł... - przyznał rozbawiony Solejuk. Oboje jednak trzymają w tajemnicy, jakie niespodzianki czekają Solejuków w nowym sezonie "Rancza". 

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Po upływie wielu lat Solejukowie w nowym sezonie "Rancza" nie będą już tym samym małżeństwem, lecz dojrzałymi, doświadczonymi przez los ludźmi, lecz przede wszystkim małżonkami, którzy mimo licznych burz, problemów i przeciwności pozostaną razem. Nawet, kiedy dom Solejuków opuszczą kolejne dzieci. Bo wiadomo już, że w 11 sezonie "Rancza" w rodzinie Kazimiery i Macieja zabraknie m.in. Marianka (Jędrzej Cempura).

Pozostała szóstka dzieci Solejuków wystąpi w 11 sezonie "Rancza"? W obsadzie kręconych właśnie odcinków pojawi się na pewno pastuszek Jasiek (Daniel Zawiska), ale póki co nie wiadomo, czy do 11 sezonu dołączą: Kasia Solejuk (Anna Stępień), Szymek (Maciej Cempura), Zbysiek (Karol Sokołowski), Muniek (Arkadiusz Sokołowski) i Rysio (Radosław Sokołowski).

Kiedy premiera nowego "Rancza" w TVP? Emisja jesienią 2026 roku

"Ranczo" wróci na antenę TVP już jesienią 2026 roku. Jeszcze w tym roku widzowie TVP1 obejrzą 6 nowych odcinków pod tytułem "Ranczo - zemsta wiedźm". Dokładana data emisji zostanie podana przed startem jesiennej ramówki Telewizji Polskiej, najpewniej pod koniec sierpnia 2026 roku. 

Dla Solejuka czas nie był łaskawy! Mocno zestarzał się przy Solejukowej

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