Ranczo. Lodzia zmieni się nie do poznania! To zdjęcie przyjaciółek z Wilkowyj z nowego sezonu wywołało burzę - ZDJĘCIA

Lodzia z "Rancza" - od księgowej do żony premiera w 11 sezonie!

Lodzia z serialu "Ranczo", a właściwie Leokadia Czerepach z domu Paciorek to jedna z tych postaci, bez których chyba nikt nie wyobraża sobie kolejnego 11 sezonu! Główna księgowa z Urzędu Gminy w Wilkowyjach, zaufana podwładna wójta Kozioła (Cezary Żak), początkowo cicha, skromna, wstydliwa i drugoplanowa, z czasem stała się jedną z najbardziej wyrazistych bohaterek. Była zakochana w wójcie, ale potem obdarzyła uczuciem z wzajemnością w Czerepacha. I to właśnie ta miłość zmieniła Lodzię w silną, pewną siebie kobietę, która miała odwagę nawet przeciwstawić się mężowi.

Co ciekawe wątek Lodzi rozwinął się dopiero w 2 sezonie "Rancza", kiedy wójt Kozioł zwolnił Czerepacha. Wówczas bardzo podobał się Lodzi jej nowy praktykant – Fabian Duda (Piotr Ligienza), nazywając go aniołkiem. Służyła pomocą szefowi, spełniając wszystkie polecenia wójta Wilkowyj.

W finałowym 10 sezonie "Rancza" Lodzia wpadła w panikę, kiedy Czerepach doszedł do wniosku, że następnym krokiem w jego politycznej karierze będzie stanowisko premiera Polski. Przerażona Lodzia nie była w stanie wyobrazić sobie siebie w roli żony szefa rządu. Wspólnie z Haliną (Violetta Arlak) prosiła nawet o pomoc asystentkę Kozioła - Olę (Lidia Sadowa).

Radykalna metamorfoza Lodzi w nowym sezonie "Rancza". Magdalena Kuta w peruce

Wiele wskazuje na to, że Lodzia w nowym "Ranczu" będzie panią premierową, bo Czerepach zostanie premierem kraju! A to oznacza dla niej zupełnie nowe życie na salonach w Warszawie i radykalną metamorfozę.

Zobacz też: Ranczo. Jola nie wróci do Wilkowyj. Elżbieta Romanowska nie zagra już żony Pietrka w nowym sezonie?

Magdalena Kuta, która w "Ranczu" występuje od samego początku, czyli od marca 2006 roku po zakończeniu emisji serialu w listopadzie 2016 roku postawiła na zmianę wyglądu. Obcięła włosy, zrezygnowała z charakterystycznych rudych loków i postawiła na naturalność. Od dłuższego czasu 69-letnia aktorka miała krótkie włosy z delikatną siwizną. To oznacza, że w 11 sezonie "Rancza" Lodzia nie będzie wyglądała zupełnie inaczej, ale wiadomo już, że Magdalena Kuta nosi perukę na planie kręconych właśnie odcinków.

Tak fani "Rancza" zareagowali na zmianę wyglądu Lodzi

Jedno zdjęcie z planu "Rancza", które na swoim profilu na Instagramie udostępniła ekranowa Więcławska, czyli Dorota Chotecka-Pazura z odmienioną Lodzią, a także Solejukową (Katarzyna Żak) i Hadziukową (Dorota Nowakowska), dla których czas także się zatrzymał, wywołało gwałtowne reakcje wśród fanów.

Ranczo. Prezydent Kozioł i premier Czerepach pierwszy raz razem na planie! Na ten duet wszyscy czekali

Zaskakujące spotkanie prezydenta Kozioła z Lucy w następnym sezonie

- Looooooodziaaaaa! Nie poznałam! - O kurcze....faktycznie...piękna - Chyba ma perukę bo nosi bardzo krótkie włosy na co dzień - Jak miło Was, kochane dziewczyny zobaczyć! Wyglądacie pięknie! 🙌🥰🥰❤️ - Piękne wszystkie Panie ale dla Więcławskiej i Solejukowej czas się zatrzymał 🥰 - Nie mogę się doczekać a jednocześnie marzę aby był ciąg dalszy🔥 - Pani Więcławska... No no... ❤️❤️