Ranczo. Czerepach premierem! Barciś ujawnił sekret z planu! Oto co czeka jego bohatera i jak potoczy się kariera Arkadiusza - ZDJĘCIA

Czerepach premierem w nowym sezonie "Rancza"!

Wiadomo już, że w nowym 11 sezonie "Rancza" były wójt Wilkowyj, Paweł Kozioł, nadal będzie prezydentem, ale do końca drugiej kadencji prezydentury zostanie mu już tylko miesiąc. Właśnie wtedy wróci do rodzinnej wsi, gdzie udowodni wszystkim, szczególnie swojemu bratu, biskupowi Piotrowi (Cezary Żak), jak zmienił się przez dziesięć lat na stanowisku głowy państwa.

- Opowiadamy ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydentury Kozioła i on jakby wraca do swoich dawnych Wilkowyj. Zastaje obraz dziwny... Biskup robi coraz szersze oczy na to, jaką osobą okaże się jego brat - prezydent - ujawnił Cezary Żak w "Pytaniu na śniadanie".

U boku Kozioła w nowym "Ranczu" nie zabraknie jego nie zawsze wiernego i zaufanego człowieka. Ale Czerepach nie będzie już stał w cieniu Kozioła. Na planie 11 sezonu Artur Barciś ujawnił właśnie na Facebooku zdjęcie, które zdradza, że Czerepach sięgnie na sam szczyt władzy i zostanie premierem. Na posesji prezydenta w Wilkowyjach pojawi się ogromny plakat wyborczy z hasłem: "Arkadiusz Czerepach. Nasz premier. Bez uczciwości nie ma postępu".

- Kolejny dzień na planie Rancza. Fajnie jest sobie trochę porządzić 🙂 Szczególnie gdy ma się politykę we krwi 🙂 - napisał Artur Barciś w poście.

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Kolejne wybory w nowym "Ranczu"? Kozioł prezydentem, a Czerepach szefem rządu

Czy to oznacza, że w odcinkach "Rancza" jesienią widzowie zobaczą kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi, w których Czerepach będzie walczył o fotel szefa rządu? Wiele na to wskazuje, że po tym jak prezydentem Polski będzie nadal Paweł Kozioł, były sekretarz gminy Wilkowyje, zastępca wójta, w 11 sezonie "Rancza" zostanie premierem kraju!

Jedno jest pewne, Czerepach ze swoją przebiegłością, bezwzględnością i zdolnością manipulacji w nowym "Ranczu" będzie zdolny do wszystkiego, żeby osiągnąć szczyt politycznej kariery.

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Kiedy powrót "Rancza" do TVP1? Kiedy emisja nowych odcinków?

"Ranczo" wróci na antenę TVP już jesienią 2026 roku. Jeszcze w tym roku widzowie TVP1 obejrzą 6 nowych odcinków pod tytułem "Ranczo - zemsta wiedźm". Dokładana data emisji zostanie podana jeszcze przed startem jesiennej ramówki Telewizji Polskiej.

Ranczo. Metamorfoza Artura Barcisia do roli Czerepacha

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