Ranczo. Wiadomo, kiedy skończą się zdjęcia do nowego sezonu! Nie wszyscy wrócą do obsady. Tych postaci zabraknie - ZDJĘCIA

Kiedy koniec zdjęć do nowych odcinków "Rancza"?

Realizacja nowych odcinków "Rancza" zbliża się już do półmetka! Aktorzy i członkowie ekipy produkcyjnej, z reżyserem na czele, kilka dni temu wkroczyli na plan zdjęciowy do Jeruzala, czyli serialowych Wilkowyj, gdzie powstaje najwięcej ujęć do 11 sezonu. Nie tylko w miejscowym kościele, na nowej plebanii biskupa Kozioła (Cezary Żak) i księdza proboszcza Roberta (Bartek Kasprzykowski), ale także na rynku przed sklepem u Krysi (Dorota Chotecka-Pazura) u bywalców słynnej ławeczki.

Wcześniej kręcono sporo scen do nowego sezonu "Rancza" w dworku Lucy (Ilona Ostrowska), którego nie ma w Jeruzalu, bo znajduje się we wsi Sokule (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski) na Mazowszu. Jeruzal na mapie leży pod Mińskiem Mazowieckim. Wiadomo już, że ostatni klaps na planie "Rancza" padnie dokładnie 20 sierpnia.

Zmiany w obsadzie "Rancza". Nowi bohaterowie w Wilkowyjach

Do tego czasu do obsady dołączy jeszcze wielu nowych bohaterów. Bo w "Ranczo. Zemsta wiedźm" w obsadzie oprócz tytułowych wiedźm pojawią się też postacie związane m.in. z prezydentem Pawłem Koziołem (Cezary Żak) - funkcjonariusze SOP.

- Pojawią się nowi bohaterowie, pojawią się nowe tematy, pojawią się czary i magia w większej ilości, bo one bywały w Wilkowyjach. Pojawią się wątki sensacyjne, też w większym natężeniu niż dotychczas. I pojawi się bardzo wyraźna refleksja na tematy związane z obecną Polską i Polkami - zapowiedział reżyser Wojciech Adamczyk.

Do bywalców ławeczki dołączy w nowym sezonie "Ranczo" kuzyn zmarłego Stacha Japycza (śp. Franciszek Pieczka) - Ignacy Japycz (w tej roli Daniel Olbrychski), który przyjedzie do Wilkowyj zza oceanu.

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Kogo zabraknie w obsadzie nowego "Rancza"?

Każdego dnia na planie "Rancza" sporo się dzieje, a uwielbiani bohaterowie dzielą się w relacjach na Facebooku i Instagramie, co się wydarzy w ich wątkach. Nie wszystkie postacie z poprzednich sezonów "Rancza" w kolejnych sześciu odcinkach pojawią się w Wilkowyjach.

Wciąż nie wiadomo, czy dworek Lucy wciąż będzie domem Kingi (Agnieszka Pawełkiewicz), córki Grażyny (Dorota Segda), siostry pierwszej żony Kusego (śp. Paweł Królikowski). A to oznacza, że niepewny jest los także Kuby (Mikołaj Krawczyk), chłopaka Kingi.

W rodzinie Solejuków w 11 sezonie "Rancza" też zajdzie sporo zmian, bo nie wszystkie dzieci Kazimiery (Katarzyna Żak) i Macieja (Sylwester Maciejewski) wystąpią w nowych odcinkach. Na pewno nie będzie Szymka (Maciej Cempura) i Marianka (Jędrzej Cempura).

Nieznany jest także los tak kultowych postaci jak Wargacz (Sławomir Orzechowski) i Myćko (Tomasz Sapryk).

Kiedy nowe "Ranczo" w TVP? Data emisji już podana!

"Ranczo" wróci na antenę TVP już jesienią 2026 roku. Jeszcze w tym roku widzowie TVP1 obejrzą 6 nowych odcinków pod tytułem "Ranczo - zemsta wiedźm". Dokładana data emisji zostanie podana jeszcze przed startem jesiennej ramówki Telewizji Polskiej.

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