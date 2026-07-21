Panna młoda, odcinek 164: Życie dziecka Hancer i Cihana zagrożone! Nagle poczuje silny ból i zacznie krwawić - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 164 - czwartek, 6.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Początek sierpnia w telenoweli "Panna młoda" upłynie pod znakiem wstrząsających zdarzeń! A zacznie się od tego, że Cihan uroi sobie, że nie jest ojcem dziecka Hancer, że była żona jest w ciąży z kimś innym. Jego podejrzenia spadną na Meliha, przyjaciela Hancer, który będzie z nią w najtrudniejszych chwilach, pomoże jej zdobyć pieniądze na wyjazd ze Stambułu.

Ucieczka ciężarnej Hancer z domu brata w "Panna młoda"

Ale póki co ucieczka ciężarnej Hancer ze stolicy kraju gdzieś na wieś nie będzie wchodziła w grę. Dojdzie do tego, że brat Hancer uwięzi ją w domu i będzie chciał siłą wydać za mąż, kiedy dowie się o ciąży. Jakby tego było mało Hancer wciąż będzie narażona na przykrości ze strony Cihana, niewierzącego w to, że dziecko jest owocem ich miłości.

Po ucieczce Hancer wściekłość Cemila osiągnie taki szczyt, że omal nie podpali rezydencji rodziny Develioglu. Nie znajdzie tam siostry, ale to go wcale nie uspokoi. Później będzie jeszcze gorzej.

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Ciąża Hancer zagrożona w 164 odcinku "Panna młoda"

Pod wpływem silnych przeżyć w 164 odcinku "Panna młoda" ciąża Hancer będzie zagrożona! W środku nocy obudzi ją silny ból brzucha. Z trudem podniesie się z łóżka i nie zapalając światła w starym domu, żeby nikt jej tam nie odnalazł, dotrze do salonu, by sięgnąć po leki zapisane przez lekarza po ostatniej wizycie w szpitalu. Nie zdąży jednak ich zażyć, bo nagle straci przytomność.

Yonca zakradnie się do domu Cihana i weźmie syna na ręce w 164 odcinku "Panna młoda"

W tym czasie w domu Cihana w 164 odcinku "Panna młoda" zjawi się Yonca, która kolejny raz zakradnie się do pokoju Beyzy, by wziąć na ręce swojego syna, dziecko, które zła do szpiku kości przyjaciółka jej ukradła. Zrozpaczona matka zacznie śpiewać synkowi kołysankę, którą Cihan usłyszy przez elektroniczną nianię. Nie wejdzie jednak do sypialni żony, myśląc, że to służąca Fadime śpiewa ich synowi.

Cihan znajdzie nieprzytomną Hancer w 164 odcinku "Panna młoda"

Nieprzytomną Hancer znajdzie w 164 odcinku "Panna młoda" właśnie Cihan, którego nagły impuls popchnie, aby zajrzeć do starego domu. Weźmie ukochaną na ręce i wtedy Hancer zacznie go błagać, by ratował dziecko. Biznesmen zawiezie byłą żonę do szpitala, gdzie będzie błagał lekarzy o ratunek dla niej i dziecka. To jednak wcale nie oznacza, że Cihan teraz uwierzy, że to on jest ojcem.

W finale 164 odcinka "Panna młoda" Beyza wpadnie w szał, kiedy zobaczy jak Cihan niesie nieprzytomną Hancer do samochodu. Ogarnięta gniewem poprzysięgnie zabić Hancer i jej dziecko.