Panna młoda, odcinek 160: Dramatyczne chwile Hancer uwięzionej przez Cemila!

Co czeka bohaterów serialu "Panna młoda"?

Telenowela "Panna młoda" zadebiutowała w Polsce na początku 2026 roku, wypełniając lukę po zakończonej emisji serialu "Miłość i nadzieja". Ta turecka produkcja, która swoją światową premierę miała w 2024 roku, szybko zyskała grono wiernych fanów. Poniżej przedstawiamy wydarzenia, które rozegrają się w 160. odcinku "Panna młoda".

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Streszczenie 160. odcinka "Panny młodej". Emisja 1 sierpnia 2026 roku

W 160. odcinku "Panna młoda", Cihan intensywnie próbuje ustalić, kto jest biologicznym ojcem dziecka, którego spodziewa się Hancer. Tymczasem sytuacja samej kobiety dramatycznie się komplikuje – Cemil siłą sprowadza ją do domu, po czym zamyka w pokoju na klucz. Z kolei Cihan w końcu pojawia się w szpitalu u boku swojej matki.

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Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra w popularnej produkcji?

Główne postacie w serialu, Hançer i Cihan, odgrywają odpowiednio Talya Çelebi oraz Cenay Türksever. Towarzyszy im szerokie grono innych aktorów, w tym:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel grająca Gülsüm,

Elif Çapkin wcielająca się w Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan grająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Na finał w Polsce trzeba poczekać!

Turecka telenowela "Panna młoda" zalicza się do grona bardzo długich formatów telewizyjnych. Na ten moment powstały 3 obejmujące 463 odcinków. Ze względu na to, że oryginalny odcinek trwa około dwóch godzin, TVP decyduje się na dzielenie ich, co sprawia, że łączna liczba odcinków wyemitowanych w naszym kraju ulegnie podwojeniu.

Warto dodać, że w Turcji 3 sezon "Panna młoda" już się skończył, ale planowana jest kontynuacja i kręcenie kolejnej 4 serii, więc ostateczna długość produkcji pozostaje nieznana. Z pewnością losy Hançer i Cihana będą towarzyszyć polskim widzom przez najbliższe lata.

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