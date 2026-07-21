Panna młoda, odcinek 160: Dramatyczne chwile Hancer uwięzionej przez Cemila!

Kasia Kowalska
2026-07-21 12:04

Turecki serial "Panna młoda" ("Gelin") przedstawia losy Hancer – kobiety, która po wczesnej utracie rodziców musi stawić czoła przeciwnościom losu. Decyzja o aranżowanym małżeństwie z bogatym Cihanem, mająca na celu zdobycie środków na leczenie brata, nieoczekiwanie przeradza się w prawdziwe uczucie. Co wydarzy się w 160. odcinku "Panna młoda", który widzowie zobaczą na antenie TVP2 już w sobotę, 1 sierpnia? Ciężarna Hancer zostanie uwięziona w domu przez własnego brata! Poznajcie szczegółowe streszczenie nadchodzących wydarzeń.

Hancer z serialu Panna młoda patrzy z niepokojem i złością. O losach bohaterki przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Co czeka bohaterów serialu "Panna młoda"?

Telenowela "Panna młoda" zadebiutowała w Polsce na początku 2026 roku, wypełniając lukę po zakończonej emisji serialu "Miłość i nadzieja". Ta turecka produkcja, która swoją światową premierę miała w 2024 roku, szybko zyskała grono wiernych fanów. Poniżej przedstawiamy wydarzenia, które rozegrają się w 160. odcinku "Panna młoda". 

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Streszczenie 160. odcinka "Panny młodej". Emisja 1 sierpnia 2026 roku

W 160. odcinku "Panna młoda", Cihan intensywnie próbuje ustalić, kto jest biologicznym ojcem dziecka, którego spodziewa się Hancer. Tymczasem sytuacja samej kobiety dramatycznie się komplikuje – Cemil siłą sprowadza ją do domu, po czym zamyka w pokoju na klucz. Z kolei Cihan w końcu pojawia się w szpitalu u boku swojej matki.

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Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra w popularnej produkcji?

Główne postacie w serialu, Hançer i Cihan, odgrywają odpowiednio Talya Çelebi oraz Cenay Türksever. Towarzyszy im szerokie grono innych aktorów, w tym:

  • Can Tarakçı w roli Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel grająca Gülsüm,
  • Elif Çapkin wcielająca się w Yoncę,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar w roli Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan grająca Beyzę,
  • Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Na finał w Polsce trzeba poczekać!

Turecka telenowela "Panna młoda" zalicza się do grona bardzo długich formatów telewizyjnych. Na ten moment powstały 3 obejmujące 463 odcinków. Ze względu na to, że oryginalny odcinek trwa około dwóch godzin, TVP decyduje się na dzielenie ich, co sprawia, że łączna liczba odcinków wyemitowanych w naszym kraju ulegnie podwojeniu.

Warto dodać, że w Turcji 3 sezon "Panna młoda" już się skończył, ale planowana jest kontynuacja i kręcenie kolejnej 4 serii, więc ostateczna długość produkcji pozostaje nieznana. Z pewnością losy Hançer i Cihana będą towarzyszyć polskim widzom przez najbliższe lata.

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