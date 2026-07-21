M jak miłość. Artur zniszczy ślub Natalki i Adama? Przyjdzie na uroczystość z rodziną Marysi mimo skandalu z romansem - ZDJĘCIA

Ślub Natalki w "M jak miłość" po wakacjach zgromadzi całą rodzinę. Wśród gości pojawi się także Artur

Jednym z najważniejszych wydarzeń nowego sezonu "M jak miłość" będzie długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama. Ceremonia zgromadzi niemal wszystkich najbliższych Mostowiaków, chociaż będą także wyjątki.

Na zdjęciach i nagraniach z planu już teraz można zauważyć, że wśród weselnych gości znajdzie się również Artur. Robert Moskwa pokazał się w eleganckim garniturze podczas realizacji scen ślubnych, a na jednym z ujęć pozował razem z serialowymi córkami, Basią (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz). Wszystko wskazuje więc na to, że Rogowski weźmie udział w rodzinnej uroczystości mimo tego, co wcześniej wydarzy się w jego małżeństwie.

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Jeszcze przed ślubem Natalki życie Rogowskich całkowicie się zmieni. Artur zakochał się w Joannie i dopuścił zdrady, która okaże się początkiem końca jego wieloletniego związku z Marysią.

Kiedy prawda wyjdzie na jaw, Rogowska nie będzie miała zamiaru udawać, że nic się nie stało. Straci zaufanie do męża, a ich relacja wejdzie w najtrudniejszy etap od wielu lat. Z wcześniejszych zapowiedzi wiadomo już także, że Artur opuści dom w Grabinie, a Marysia spróbuje dojść do siebie po bolesnym ciosie. Wyjedzie nawet z Grabiny, a los postawi na jej drodze Jerzego Wieleckiego (Marcin Kwaśny), nowego bohatera, który z czasem odegra ważną rolę w jej życiu. To właśnie dlatego obecność Artura na ślubie Natalki wydaje się tak zaskakująca. W tak krótkim czasie trudno oczekiwać, by między nim a Marysią doszło do pełnego pojednania.

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Choć ślub powinien być radosnym wydarzeniem, wszystko wskazuje na to, że dla Rogowskich będzie przede wszystkim kolejną trudną próbą. Marysia również pojawi się na ceremonii, a więc byli małżonkowie będą musieli spędzić razem kilka godzin w otoczeniu całej rodziny.

To może oznaczać niezręczne rozmowy, spojrzenia i napiętą atmosferę. Zwłaszcza że Mostowiakowie doskonale będą wiedzieli, jak bardzo Artur skrzywdził Marysię. Nie można też wykluczyć, że sam Rogowski spróbuje wykorzystać rodzinne spotkanie, by odbudować choć część relacji z najbliższymi.

Na materiałach z planu widać, że Artur podczas wesela będzie przebywał z Basią i Agnes. To może sugerować, że córki nie odwrócą się od niego całkowicie, choć wcześniej mocno przeżyją rozpad rodziny. Jednocześnie nic nie wskazuje na to, by oznaczało to zgodę ze strony Marysi. Wręcz przeciwnie. W nowym sezonie Rogowska zacznie układać swoje życie na nowo, a pojawienie się Jerzego tylko utwierdzi ją w przekonaniu, że przyszłość nie musi już być związana z niewiernym mężem. Dlatego ślub Natalki i Adama może okazać się czymś więcej niż tylko rodzinną uroczystością...

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