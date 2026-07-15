M jak miłość. Ula wróci do Grabiny na ślub Natalki? Nie utrzymuje kontaktu z siostrą, ale nie wystawi jej w dniu ślubu? - ZDJĘCIA

Ślub Natalki mógłby być idealnym powodem powrotu Uli do "M jak miłość"

Na planie nowych odcinków "M jak miłość" trwają już zdjęcia do ślubu Natalki i Adama. To jedna z najważniejszych uroczystości nadchodzącego sezonu, dlatego w Grabinie pojawi się wielu bliskich Mostowiaczki. Nic dziwnego, że mogą pojawić się pytania o Ulę, która przecież jest siostrą Natalki i przez lata była jedną z najważniejszych osób w jej życiu.

Choć dziś bohaterka mieszka w Australii razem z Markiem (Kacper Kuszewski) i Ewą (Dominika Kluźniak), właśnie taki rodzinny moment wydawałby się najlepszą okazją do krótkiego powrotu. Tym bardziej że to właśnie Natalka wróciła z Hanią (Wiktoria Basik) do Grabiny i od tego czasu układa swoje życie w Polsce.

Ula zniknęła z Grabiny po dramatycznych wydarzeniach

Ostatnie ważne sceny w "M jak miłość" z udziałem Uli należały do najbardziej poruszających w jej historii. Przed wyjazdem z Polski pożegnała śmiertelnie chorego ojca, Bronisława Jakubczyka (Michał Breitenwald). Choć przez lata nie potrafiła wybaczyć mu krzywd z dzieciństwa, spełniła jego ostatnią prośbę i przyprowadziła do niego Kalinkę (Oliwia Kępka). Dopiero tuż przed śmiercią Jakubczyk zdobył się na szczere przeprosiny, a Ula z czasem pogodziła się z bolesną przeszłością. Po tych wydarzeniach bohaterka praktycznie zniknęła z regularnej fabuły. Wraz z Markiem i Ewą została w Australii, a kontakt z rodziną z Grabiny ogranicza się głównie do rozmów wspominanych przez bohaterów.

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Nie byłby to pierwszy raz, gdy aktor lub aktorka wracają tylko na jedno ważne wydarzenie. Widzowie dobrze pamiętają ślub Marty (Dominika Ostałowska), podczas którego niespodziewanie pojawił się Łukasz (Jakub Józefowicz). Choć wcześniej nie występował już na co dzień w serialu, wrócił specjalnie na rodziną uroczystość.

Dlatego można zastanawiać się, czy podobny scenariusz nie spotka Uli. Na razie jednak nic na to nie wskazuje. W materiałach z planu nie pojawiła się Iga Krefft, a w relacjach udostępnianych przez aktorów widać pozostałych gości weselnych, ale nie serialową siostrę Natalki. Jeśli więc nic się nie zmieni, ślub Mostowiaczki odbędzie się bez Uli. A szkoda, bo trudno o bardziej naturalny moment na choćby krótki powrót jednej z ważniejszych bohaterek rodziny Mostowiaków.

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