M jak miłość. Nowe życie Marysi. Tak zmieni się rzeczywistość Rogowskiej 

Zdrada Artura będzie przełomem w życiu Marysi z "M jak miłość"

Finał poprzedniego sezonu "M jak miłość" zakończył się wydarzeniem, które na zawsze odmieni losy Rogowskich. Artur nie zdołał już dłużej walczyć z uczuciem do Joanny (Dominika Sakowicz). Ich relacja, która przez długi czas rozwijała się w ukryciu, zakończyła się pocałunkiem i wspólnymi chwilami tylko we dwoje.

Co najgorsze dla Marysi, nie będzie to jednorazowy błąd. Romans Artura nie zakończy się wraz z finałem sezonu. Wszystko wskazuje na to, że lekarz podejmie decyzję, która przekreśli wieloletnie małżeństwo i sprawi, że Rogowska będzie musiała nauczyć się żyć od nowa.

Marysia pozna prawdę i nie będzie chciała udawać, że nic się nie stało

Jesienią widzowie zobaczą dalszy ciąg dramatu Rogowskich. Artur nie zniknie z życia rodziny i nadal będzie pojawiał się w domu w Grabinie. Zdjęcia z planu pokazują, że dojdzie między małżonkami do kolejnych bardzo trudnych rozmów.

Na nagraniach widać także, że Artur będzie miał przy sobie charakterystyczną teczkę z dokumentami. Może to oznaczać, że mimo rozpadu małżeństwa wciąż będzie korzystał z rodzinnego domu i stamtąd wyjeżdżał do pracy. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że po prostu nie zdecyduje się jeszcze na wspólne zamieszkanie z Joanną. Choć lekarka dysponuje dużym domem, tak szybki krok byłby ostatecznym przypieczętowaniem ich związku i definitywnym zamknięciem rozdziału z Marysią.

Jedno wydaje się pewne. Rogowska nie będzie udawała, że nic się nie wydarzyło, a każde spotkanie z Arturem stanie się źródłem kolejnych emocji i punktem do wyjazdu z Grabiny. Pewnym jest, że kobieta na chwilę odetnie się od rodzinnego domu.

Rodzina stanie murem za Marysią

Choć Marysia przeżyje ogromny cios, nie zostanie sama. Wręcz przeciwnie. Nowy sezon pokaże, że wokół niej zjednoczy się niemal cała rodzina Mostowiaków. Największym wsparciem okażą się Paweł (Rafał Mroczek), Piotrek (Marcin Mroczek), Basia (Karina Woźniak), Barbara (Teresa Lipowska), a także Agnes (Amanda Mincewicz), która mimo że jest córką Artura, stanie po stronie macochy. Zdjęcia z planu potwierdziły już wspólne sceny rodzinne w Grabinie, podczas których przy jednym stole zasiądą właśnie Marysia, Barbara, Basia i Agnes. Nie będzie za to Artura. To wyraźny sygnał, że po zdradzie lekarz może zostać odsunięty od rodzinnego życia, a Mostowiakowie zrobią wszystko, by Marysia odzyskała spokój.

Paweł nie odpuści Arturowi

W nowych odcinkach ważną rolę odegra także Paweł. Syn Marysi nie będzie potrafił pogodzić się z tym, jak Artur potraktował jego matkę. Już zwiastun nowego sezonu pokazał, że między mężczyznami dojdzie do ostrego konfliktu. Paweł wymierzy Rogowskiemu karę za to, co zrobił Marysi. Będzie przekonany, że po tylu wspólnie przeżytych latach lekarz nie miał prawa tak skrzywdzić kobiety, która zawsze była przy nim.

Nowy mężczyzna pojawi się u boku Marysi

Największym zaskoczeniem nowych odcinków może okazać się jednak nowa znajomość Rogowskiej. Do obsady "M jak miłość" dołączy Marcin Kwaśny, a pierwsze zdjęcia z planu już wzbudziły ogromne zainteresowanie fanów. Aktor pojawił się u boku Małgorzaty Pieńkowskiej w wyjątkowo ciepłych i pełnych bliskości scenach. Na fotografiach nowy bohater obejmuje Marysię, a oboje wyglądają na swobodnych i uśmiechniętych.

Na razie nie wiadomo, czy ich relacja przerodzi się w miłość. Wszystko wskazuje jednak na to, że nowy bohater odegra ważną rolę w życiu Rogowskiej i pomoże jej stanąć na nogi po bolesnym rozpadzie małżeństwa.

Dla Marysi zacznie się zupełnie nowy rozdział w "M jak miłość" po wakacjach

Jesienią życie Marysi zmieni się niemal w każdym aspekcie. Będzie musiała zmierzyć się z rozpadem wieloletniego związku, odnaleźć się w nowej rodzinnej rzeczywistości i zdecydować, czy jest jeszcze gotowa zaufać komuś po raz kolejny.

Jednocześnie właśnie w najtrudniejszym momencie przekona się, jak wielką siłę daje rodzina. Wsparcie dzieci, Barbary i najbliższych pomoże jej przetrwać najgorszy okres, a pojawienie się nowego mężczyzny może sprawić, że z czasem znów zacznie patrzeć w przyszłość z nadzieją. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie Marysia będzie jedną z bohaterek, które w nowym sezonie przejdą największą życiową przemianę.