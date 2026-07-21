Dziedzictwo, odcinek 988: Nana bez litości dla Semiha. Mąż usłyszy jej słowa - ZDJĘCIA

Nana stawi czoła Semihowi! Poyraz w ukryciu s serialu "Dziedzictwo"!

W 988. odcinku serialu "Dziedzictwo" wściekły Poyraz pojawi się w kawiarni, by odbyć męską rozmowę z Semihem. Brat Cansel nadal będzie starał się wykorzystać małżeński kryzys Kiliców i zbliżyć do Nany. Gdy Poyraz będzie miał już przekroczyć próg lokalu, zatrzyma go niespodziewana scena. Jego żona pierwsza stawi czoła natrętowi.

Okaże się bowiem, że w nowym odcinku Maryam przyjmie Semiha bardzo chłodno. Zaskoczony tym faktem Kilic postanowi pozostać w ukryciu i posłuchać, jak potoczy się ta konfrontacja.

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– Cześć Nana, zaparzyłem kawę. Napijmy się przed pracą.

– Zapomnij o wspólnych kawkach. Nie dokończyliśmy rozmowy.

Nana wyzna miłość Poyrazowi! Semih i Kilic w szoku w serialu "Dziedzictwo"!

To właśnie w 988. odcinku "Dziedzictwa" Nana ostro postawi sprawę z Semihem. Zdecyduje się otwarcie wyznać mu swoje uczucia względem Poyraza, by na dobre zniechęcić go do prób rozbicia jej małżeństwa. Jej słowa będą tak dobitne, że osłupieją zarówno odrzucony adorator, jak i podsłuchujący z boku Kilic.

– Wiem, że chciałeś dobrze, ale ja i mój mąż jesteśmy jednością. Kłócimy się, ale potem zawsze się godzimy. Jesteśmy sobie bliscy na tyle, że szpilki między nas nie wetkniesz. On jest moim smutkiem i moim szczęściem. Nie jest moim zmartwieniem, ale lekiem na całe zło.

Słysząc te słowa, Semih postanowi udać, że to wszystko to wielkie nieporozumienie. Będzie chciał zachować twarz przed Naną. Choć Maryam zaakceptuje takie tłumaczenie, zraniona mina brata Cansel powie sama za siebie.

– Chyba źle mnie zrozumiałaś.

– Cieszę się, że wszystko sobie wyjaśniliśmy. Zdejmę płaszcz.

Miłość Nany zwycięża w serialu "Dziedzictwo"! Semih pokonany, Poyraz uśmiechnięty

Jak można się domyślić, w 988. odcinku "Dziedzictwa" Semih boleśnie odczuje słowa Nany, docierając do wniosku, że w starciu z Poyrazem jest bez szans. Z kolei Kilic odetchnie z nieskrywaną ulgą, słysząc na własne uszy tak głębokie wyznanie miłości ze strony swojej żony, a na jego twarzy zagości wreszcie uśmiech.

Co więcej, Poyraz zdecyduje się zrezygnować z konfrontacji z Semihem. Skoro Nana tak jednoznacznie załatwiła sprawę, on nie będzie już musiał wkraczać do akcji, unikając tym samym zdemaskowania swojego pobytu w kawiarni.