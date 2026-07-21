Na Wspólnej, odcinki 4252-4255. Zdrady, narkotyki, szokujące diagnozy i dramatyczna rozprawa sądowa Bergów

Nadchodzące wydarzenia w "Na Wspólnej" zdominują trzy główne wątki. Zobaczymy próbę zdemaskowania rzekomej niewierności Krzysztofa przez jego partnerkę. Z kolei zatroskany ojciec zabierze swoją córkę na profesjonalną konsultację lekarską, podczas której specjalista zdiagnozuje u 16-letniej Julki poważne zaburzenia osobowości i zaleci błyskawiczną interwencję psychiatryczną.

Córka Igora zlekceważy te ostrzeżenia i podczas imprezy będzie aktywnie zachęcać rówieśników do zażywania nielegalnych substancji. Oprócz tego zdeterminowana żona zauważy rosnącą fascynację swojego męża inną kobietą i podejmie zdecydowane kroki w celu ratowania małżeństwa. Dokładne opisy odcinków "Na Wspólnej" o numerach 4248, 4249, 4250 oraz 4251 znajdują się poniżej.

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"Na Wspólnej" odcinek 4252 streszczenie. Ignacy zdemaskuje przeszłość Lucy

Syn Michała odkrywa szokującą prawdę o przeszłości wybranki swojego ojca, dowiadując się od znajomego o jej profilu na stronie agencji towarzyskiej. Zbulwersowany chłopak dzwoni pod wskazany numer, aby zapytać o cennik usług, a następnie kategorycznie odmawia wpuszczenia kobiety do mieszkania. W tym samym czasie zdeterminowana Sandra prowadzi prywatne śledztwo w sprawie domniemanego romansu.

Zazdrosna Basia żąda od męża wyjaśnień dotyczących jego wyjazdu do Poznania, na co Krzysztof reaguje żarliwym wyznaniem uczuć. Równolegle Marcelina prosi małżonka o trzydzieści pięć tysięcy złotych na sfinansowanie materiału prasowego, a ten przystaje na prośbę, błagając o jej powrót. Sytuacja komplikuje się w biurze, gdy redaktor oddaje współpracowniczce zgubioną spinkę, a całą nerwową rozmowę podsłuchuje dociekliwa Sandra.

Z kolei w szpitalu profesor Agier poszukuje tajemniczego pacjenta z kardiologii, a ojciec Wojtka o mało nie traci przytomności na widok Krystyny czule przemawiającej do nieprzytomnego mężczyzny. W placówce przebywa również Juliusz oczekujący na badania.

"Na Wspólnej" odcinek 4253 streszczenie. Smolny nagrywa oszustów, a Krystyna poznaje prawdę o Juliuszu

Intrygi Sandry doprowadzają do poważnego kryzysu w małżeństwie, gdyż kobieta kradnie z biurka Marceliny spinkę i prezentuje ją Basi jako żelazny dowód zdrady w Poznaniu. Wzburzona żona absolutnie nie chce widzieć swojego partnera. Tymczasem redaktor z ukrycia obserwuje i rejestruje transakcję zakupu fałszywego dyplomu magistra przez Gwiazdową, uzyskując od oszusta nazwiska innych nieuczciwych klientów.

W innym wątku Bożydar planuje przejęcie atrakcyjnego lokalu po wycofaniu się poprzedniego inwestora z przyczyn finansowych. Mężczyzna prosi synową o zaaranżowanie spotkania biznesowego, jednak jego plany zakłóca stanowcze ultimatum żony, która w przypadku braku przebaczenia domaga się natychmiastowego rozwodu.

W szpitalnych korytarzach Andżela z entuzjazmem opowiada Krystynie o bohaterskiej postawie Juliusza. Słysząc o uratowaniu dziewczyny przed napastnikiem, lekarka zaczyna patrzeć na mężczyznę ze znacznie większą sympatią. Niespodziewanie rzekomo nieprzytomny Janusz odzyskuje świadomość i przyznaje się koledze do symulowania swojego stanu.

"Na Wspólnej" odcinek 4254 streszczenie. Basia domaga się konfrontacji, a Julka zdobywa narkotyki

Odrzucony przez żonę Krzysztof spędza samotną noc w redakcji, a jego poranne próby kontaktu telefonicznego kończą się fiaskiem. Zdesperowana Basia zostaje zaczepiona przez Gwiazdę, która również jest przekonana o niewierności partnerów. Kobiety doprowadzają do bezpośredniej konfrontacji, podczas której przyparty do muru mąż wyjawia całą prawdę o handlu fałszywymi dyplomami i szokującym udziale byłego małżonka Basi w tym nielegalnym procederze.

W innej części miasta zatroskany Igor organizuje dla córki wizytę u psychologa, jednak nastolatka całkowicie lekceważy problem. Dziewczyna wykorzystuje okazję, przywłaszcza sobie pieniądze przeznaczone na urodzinowy prezent dla Maćka i pod osłoną nocy wymyka się z domu w poszukiwaniu narkotyków.

Równolegle rodzina Bergów przeżywa stresującą wizytę kuratorki, podczas której rozżalony na Elizę Junior wybucha gniewem. Tymczasem Jarek spędza czas na randce z Martyną Wrońską, jednak jego wyraźne roztargnienie i ciągłe oczekiwanie na wiadomość od żony wzbudzają spore wątpliwości u nowej partnerki.

"Na Wspólnej"odcinek 4255 streszczenie. Dramatyczna impreza Julki i rozprawa sądowa Bergów

Rozmowa ze specjalistą potwierdza najgorsze obawy Igora, ponieważ psycholog diagnozuje u jego córki zaburzenia osobowości i zaleca natychmiastową opiekę psychiatryczną. Zdruzgotany ojciec obwinia się za przeoczenie narastających problemów. Nastolatka w tym czasie kompletnie traci kontrolę na imprezie urodzinowej, zażywając substancje psychoaktywne i namawiając do nich rówieśników, podczas gdy zszokowany Leon usilnie próbuje ją uspokoić.

W szpitalu Krystyna przeżywa ogromne rozczarowanie, gdy przy łóżku udającego nieprzytomnego Janusza zjawia się jego prawowita małżonka odnaleziona przez czujnego Juliusza. Upokorzona lekarka prosi Ulę o skasowanie aplikacji randkowej, jednak przed wykonaniem zadania dziewczyna wysyła oszustowi obraźliwą wiadomość i nieoczekiwanie otrzymuje odpowiedź od syna pacjenta.

Z kolei w sądzie rodzinnym odbywa się rozprawa dotycząca opieki nad dziećmi Bergów, wspierana pozytywną opinią kuratorki. Po wyjściu z sali małżonkowie udają się do lokalnego baru, gdzie serdeczne powitanie Jarka przez Martynę skłania zaniepokojoną Elizę do rozpoczęcia śledztwa na temat rywalki.

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