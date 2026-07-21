Panna młoda, odcinek 161: Yonca wkradnie się do rezydencji Cihana. Zabierze swoje dziecko?

Turecka produkcja "Panna młoda" zagościła na antenie TVP2, zastępując znany widzom format "Miłość i nadzieja". Serial, który w swojej ojczyźnie zadebiutował w 2024 roku, polscy fani oglądają od 20 stycznia 2026 r. Jakie zwroty akcji przyniesie 161 odcinek "Panna młoda"?

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"Panna młoda" odcinek 161 - co wydarzy się 3 sierpnia 2026 r.?

W 161. odcinku telenoweli "Panna młoda" Cihan wyjawia Enginowi zaskakującą nowinę o ciąży Hancer, podkreślając jednak, że nie on jest ojcem dziecka. Równocześnie Beyza ma wyraźne problemy w opiece nad maluchem. Tymczasem Hancer po raz kolejny szuka oparcia i dzieli się swoimi rozterkami z Melihem.

Noc przynosi nieoczekiwane wydarzenie - Yonca potajemnie wchodzi do posiadłości i bierze na ręce swojego syna. W innej części historii Cemil gwałtownie opuszcza dom, zostawiając Deryę w niewiedzy co do swoich planów.

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Kiedy koniec serialu "Panna młoda" w Polsce? Ile zaplanowano odcinków?

Turecki hit "Panna młoda" zapowiada się na niezwykle długą opowieść. Obecnie powstały 3 sezony, obejmujące łącznie 463 odcinków w wersji oryginalnej. Z uwagi na fakt, że pojedynczy odcinek turecki trwa około dwóch godzin, polski nadawca najprawdopodobniej podzieli je na krótsze segmenty, co drastycznie zwiększy ich ostateczną liczbę. Ponieważ serial wciąż jest produkowany i emitowany nad Bosforem, finalna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Pewne jest jednak, że losy Hançer i Cihana będą towarzyszyć polskim widzom przez wiele lat.

Aktorzy z serialu "Panna młoda". Kto gra w tureckiej telenoweli?

Główne skrzypce w produkcji grają Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve jako Cihan. Kogo jeszcze możemy oglądać na ekranie?

Can Tarakçı odgrywa postać Cemila,

Betigül Ceylan występuje jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel to serialowa Gülsüm,

Elif Çapkin wciela się w Yoncę,

Ceren Yuksekkaya gra Deryę,

Sidal Damar pojawia się jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül to Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan to z kolei Beyza,

Derya Deniz Değirmenci występuje jako Yasemin.

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