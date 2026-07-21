Panna młoda, odcinek 155: Matka Cihana powie mu, że dziecko Beyzy nie jest jego! Spełni się najgorszy scenariusz Mukadder? - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 155 - poniedziałek, 27.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Czy Mukadder przerwie milczenie i w 155 odcinku "Panna młoda" wyzna Cihanowi, że nie on jest ojcem dziecka Beyzy, że to syn, którego urodziła Yonca, ofiara spisku jego okrutnej żony i bezwzględnego teścia Nusreta? Początkowo tak będzie się wydawało, bo zaraz po tym, jak Beyza razem z dzieckiem i ojcem opuści teren rezydencji Develioglu, stan Mukadder się pogorszy i nagle zemdleje! Ocknie się w łóżku w swojej sypialni, gdzie odwiedzi ją syn.

Cihan wygarnie matce, co o niej myśli w 155 odcinku "Panna młoda"?

Ale wszystko, co wydarzy się od tego momentu w 155 odcinku "Panna młoda" będzie jak najgorszy koszmar seniorki rodu, który wcale się nie ziści. Wściekły Cihan nie czekając na zaproszenie matki wejdzie do jej pokoju i wygarnie jej wszystko, co mu będzie leżało na sercu. Nie da mu spokoju fakt, że jego matka nawet nie chciała zobaczyć wnuka, że nie interesuje się upragnionym spadkobiercą, dziedzicem ich fortuny.

- Czego ode mnie chcesz, mamo? Powiedz mi czego jeszcze ode mnie oczekujesz? Przez całe lata niszczyłaś moje życie, bo marzyłaś o wnuku! Zrobiłaś wszystko, żeby zmusić mnie do odejścia od Hancer i powrotu do Beyzy. Manipulowałaś mną, naciskałaś, nie pozwalałaś mi oddychać. I proszę… stało się dokładnie to, czego chciałaś. Mam syna. Ale ty nawet na niego nie spojrzałaś! Nawet nie spojrzałaś na swojego wymarzonego wnuka. Dlaczego, mamo? Powiedz mi prawdę!- rzuci Cihan lodowatym tonem.

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Mukadder powie Cihanowi, że dziecko Beyzy nie jest jego w 155 odcinku "Panna młoda"?

Mukadder w 155 odcinku "Panna młoda" spojrzy na Cihana ze łzami w oczach i nie zdoła dłużej milczeć. Z jej ust padną słowa, które złamią mężczyźnie serce. Bo dziecko, które uznał za syna, dla którego poświęcił miłość do Hancer, nie jest przecież jego!

- Bo to nie jest mój wnuk! To nie jest twoje dziecko! Wciągnęli nas w swoją grę. Beyza cię oszukała. To dziecko nie jest twoje. A ja… ja pozwoliłam na ten grzech. Zmusili mnie do milczenia... Sumienie zjada mnie od środka. Każdego dnia. Nie mogę już tego dłużej ukrywać. Nie dam rady patrzeć, jak przytulasz obce dziecko, wierząc, że to twój syn…

Po chwili zrozpaczona Mukadder zacznie błagać Cihana nie wybaczenie. Widząc jednak nienawiść w jego oczach, dojdzie do wniosku, że straciła syna na zawsze, że jest już za późno. Cihan wyrwie jej dłoń z uścisku i gwałtownie się odsunie.

- Zrujnowałaś mi życie! Zniszczyłaś wszystko! Odebrałaś mi Hancer! Nie jesteś już moją matką! - krzyknie do Mukadder i wyjdzie z jej sypialni, nie oglądając się za siebie.

Wyznanie matki Cihana w 155 odcinku "Panna młoda" to będzie tylko jej koszmar!

Ułamek sekundy później w 155 odcinku "Panna młoda" wyrwana z otępienia Mukadder zobaczy, że Cihan nadal nad nią stoi, czekając na odpowiedź na dręczącego go pytanie, czemu nie zatrzymała Beyzy i dziecka w rezydencji. Ale nic z tego, co powiedział jej później się nie wydarzyło, a wyznanie prawdy było tylko wytworem jej wyobraźni.

To oznacza, że jeszcze przez wiele tygodni w kolejnych odcinkach "Panna młoda" Cihan nie dowie się, że nie jest ojcem syna Beyzy, bo tak naprawdę to jest dziecko Yoncy!

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