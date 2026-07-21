Panna młoda, odcinek 159: Cihan naciska na Hancer w sprawie ojca jej dziecka, a zdrowie Mukadder pogarsza się

Turecki serial "Panna młoda" zagościł na antenie TVP2 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce "Miłości i nadziei". Produkcja zadebiutowała w Turcji w 2024 roku i od razu zyskała rzesze fanów. Zastanawiacie się, co tym razem czeka bohaterów? Przedstawiamy streszczenie wydarzeń z 159. odcinka.

"Panna młoda" odcinek 159: Co wydarzy się 31 lipca 2026?

W 159. odcinku "Panny młodej" Melih przekonuje Hancer, aby spotkała się z Cihanem. Tymczasem rośnie napięcie między Melihem a Sinem, a konflikt przybiera na sile. Stan zdrowia Mukadder ulega drastycznemu pogorszeniu. Dodatkowo, Cihan za wszelką cenę próbuje wyciągnąć od Hancer całą prawdę, kto jest ojcem jej dziecka. Nie dopuszcza do siebie myśli, że to z nim Hancer jest w ciąży!

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Kiedy wielki finał "Panny młodej" w Polsce? Liczba odcinków serialu

"Panna młoda" to rozbudowana turecka produkcja, która na ten moment składa się z trzech sezonów i 463 odcinków. Ze względu na dwugodzinny czas trwania każdego z nich, w Polsce odcinku zostaną podzielone, co oznacza dwukrotnie większą ich liczbę w rodzimej telewizji. Co więcej, serial wciąż jest kręcony w Turcji, więc ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Polska widownia musi przygotować się na dłuższą, prawdopodobnie kilkuletnią telewizyjną relację z Hançer i Cihanem.

Kto występuje w tureckim serialu "Panna młoda"? Pełna obsada

Główne role w "Pannie młodej" grają Talya Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Cenay Türksever, grający Cihana. Kogo jeszcze możemy zobaczyć na ekranie? W obsadzie znaleźli się:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan grająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

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