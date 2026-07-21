Panna młoda, odcinek 158: Hancer szykuje się do ucieczki, a Cihan zna już prawdę o ciąży

Turecka produkcja „Panna młoda” to nowość w ofercie TVP2. Serial ten miał swoją premierę nad Bosforem w 2024 roku, a polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpił „Miłość i nadzieję”. W poniższym streszczeniu ujawniamy losy bohaterów w 158. odcinku.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

Streszczenie 158. odcinka „Panny młodej”. Co spotka Hancer?

Cihan zdaje sobie sprawę z tego, że Hancer spodziewa się dziecka. Z kolei Melih decyduje się pożyczyć dziewczynie swoje wszystkie zgromadzone oszczędności. Taka sytuacja uniemożliwia Sinem wynajęcie wymarzonego domu. Tymczasem Mukadder odczuwa ból, gdy patrzy na swojego „wnuka”. Hancer zaczyna przygotowania do zaplanowanego wyjazdu.

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„Panna młoda” - obsada serialu. Kto gra główne role?

Główne postacie w serialu kreują Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. Na ekranie pojawiają się również inni aktorzy:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel grająca Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar wcielająca się w Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.

Liczba odcinków „Panny młodej”. Kiedy finał w Polsce?

Turecki serial „Panna młoda” należy do produkcji wieloodcinkowych. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których zawarto łącznie 325 odcinków. Ponieważ oryginalne epizody trwają około dwie godziny, polska emisja zakłada ich podział, co oznacza, że liczba odcinków wzrośnie dwukrotnie. Ponadto w Turcji wciąż powstają nowe odcinki, więc nie jest znana ostateczna długość serii. W związku z tym polscy widzowie będą śledzić losy Hançer i Cihana przez najbliższe kilka lat.

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