M jak miłość. Nagła zmiana Anety w nowym sezonie. Po dawnej Chodakowskiej nie będzie śladu

Nowa Aneta w "M jak miłość" po wakacjach

Aneta przyzwyczaiła widzów do swoich wybuchowych zachowań i tendencji do dużej zazdrości o Olka (Maurycy Popiel). Chodakowska bacznie pilnuje męża, który jest jej wierny, ale boi się reakcji żony na najmniejszą interakcję z innymi kobietami. Szczególnie że ortopeda ma częsty kontakt z atrakcyjnymi pacjentkami, pielęgniarkami i personelem kliniki. Budzi zainteresowanie nie tylko swoją aparycją, ale także wiedzą i pozycją. Aneta bacznie przygląda się działaniom męża i pilnie obserwuje, czy absolutnie nikt nie próbuje "odebrać" jej Olka.

Przełom w zachowaniu Anety i jej duża zmiana nastąpi w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach. Ma to związek z działaniami podłego Sowińskiego, który uparł się, by załatwić Olka. W minionych odcinkach próbował go zdyskredytować, a nawet podłożyć łapówkę. Póki co jego działania nie przyniosły skutku, ale jak podaje portal światseriali.interia.pl, uderzy jeszcze raz, mocniej...

Sowiński ściągnie do kliniki Klaudię, a Aneta miałaby wybuchnąć z zazdrości

Aleksander zagra mocną kartą, bo ściągnie do kliniki Klaudię (Magdalena Dwurzyńska), czyli lekarkę, która niedawno narobiła zamieszania w związku Anety i Olka, a Chodakowska była zazdrosna o męża i jego kontakty z atrakcyjną blondynką. Ostatecznie Olek dla świętego spokoju zrezygnował ze współpracy z kobietą. Do niczego nie doszło, ale Aneta jest znana z wybuchów zazdrości. I to wkrótce się zmieni.

O dziwo, kiedy Klaudia dołączy do zespołu kliniki, Aneta wcale nie zacznie wariować. Zauważy, że mąż jest oschły i mocno zdystansowany wobec koleżanki i to wzbudzi jej uwagę. Uzna, że przecież Olek jest jej wierny i nie musi cały czas odpychać Klaudii, nawet podczas typowo służbowych rozmów. To zadziwiająca zmiana, bo Aneta dotąp robiłaby wszystko, byle pozbyć się dziewczyny z otoczenia męża.

Zmiana Anety. Tak podejdzie do powrotu Klaudii do kliniki w nowym sezonie "M jak miłość"