Panna młoda, odcinek 160: Nieobliczalny Cemil uwięzi Hancer w domu! Zabije okno deskami i nie dopuści do niej Cihana - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 160 - sobota, 1.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Oszalały z gniewy Cemil w 160 odcinku "Panna młoda" przerwie spotkanie Hancer i Cihana w wynajmowanym przez biznesmena domu w chwili, kiedy ukochana kolejny raz okłamie go, że nie z nim zaszła w ciążę. Aż Cihan uwierzy, że dziecko, którego spodziewa się była żona nie jest jego. Jak Cemil znajdzie siostrę z eks mężem właśnie w tym miejscu? Dowie się o ich "schadzce" od Nusreta! I postanowi powstrzymać Hancer, zanim do końca okryje hańbą ich rodzinę.

Cemil obrazi Hancer w najgorszy sposób w 160 odcinku "Panna młoda"

Już od progu wściekły Cemil w 160 odcinku "Panna młoda" wykrzyczy Hancer prosto w twarz, że nie powinna już go nazywać bratem, że powinna się wstydzić, że jest w domu z żonatym mężczyzną. Nie zechce słuchać żadnych jej wyjaśnień. Każda obelga, która padnie z ust Cemila będzie dla Hancer jak siarczysty policzek w twarz.

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O krok od bójki Cihana i Cemila w 160 odcinku "Panna młoda"

Niespodziewanie Cihan w 160 odcinku "Panna młoda" stanie w obronie Hancer. - To ja ją tu wezwałem. Chciałem z nią porozmawiać. Rozmowa już się skończyła. Hancer właśnie wychodziła.

Takie tłumaczenie tylko jeszcze bardziej nakręci Cemila do ataku. W jednej chwili chwyci Cihana za klapy marynarki i zacznie nim mocno szarpać. Hancer będzie musiała powstrzymać brata. - Ty podły draniu! Chcesz zrobić ze mnie mordercę?- Przestań! Proszę cię, pozwól mi wyjaśnić. To nie jest tak, jak myślisz!

Przez moment Cemil się zawaha aż w końcu w 160 odcinku "Panna młoda" puści Cihana i odwróci się do siostry. - Załóżmy, że to on cię tu wezwał. Ale dlaczego przyszłaś? Czy ty zupełnie straciłaś rozum? Nie masz już dumy? Nie wstyd ci?

Przerwie mu dopiero Cihan, który zażąda, aby natychmiast skończył i uważał, jak się zwraca do Hancer, ale Cemil spojrzy na niego z pogardą. - Ty lepiej zajmij się własną rodziną, Develioglu zamiast uganiać się za kobietami!

Hancer uwięziona w domu przez Cemila w 160 odcinku "Panna młoda". Tylko Melih może ją uwolnić!

Po powrocie do domu Cemil w 160 odcinku "Panna młoda" zamknie Hancer w jej pokoju i zacznie przybijać do okien deski, żeby nie wyszła na zewnątrz bez jego zgody. Uwięzi Hancer, trzymając ją z daleka od Cihana! Nawet Derya nie powstrzyma Cemila przed tym szaleństwem.

- Powinienem był zrobić to już dawno temu!

- To szaleństwo! Zdejmij to natychmiast - krzyknie błagalnym tonem Hancer.

- Nie! Koniec z tym. Koniec z hańbą. Nikt więcej nie będzie zaglądał do tego domu jak do własnego! Dość! Całe życie wszyscy mnie lekceważyli! Myśleli, że nic nie zrobię, że będę stał z boku i patrzył! Ale to się skończyło! Pokażę wszystkim, kim jestem! - Cemil kompletnie oszaleje, ale nie będzie świadomy tego, że w pobliżu czai się innym mężczyzna.

Melih w 160 odcinku "Panna młoda" zobaczy, jak Cemil uwięzi Hancer i będzie jedyną osobą, która może ją uwolnić.