Panna młoda, odcinki 155-160. Cihan dowie się o ciąży Hancer. Brat uwięzi ja w domu. Streszczenia od 27.07 do 1.08.2026 - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 155 - poniedziałek, 27.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Melih coraz bardziej angażuje się w pomoc Hancer, przez co zaniedbuje Sinem. Mukadder wyznaje Cihanowi wstrząsającą prawdę - dziecko Beyzy nie jest jego synem. Zszokowany mężczyzna rusza do Nusreta, by zabrać kobietę i niemowlę. Tymczasem Beyza niespodziewanie pojawia się z dzieckiem w domu Hancer i Deryi.

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"Panna młoda" odcinek 156 - wtorek, 28.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza wyjawia Hancer tożsamość swojego tajemniczego szefa. Stan zdrowia Mukadder gwałtownie się pogarsza. Hancer, kierowana gniewem i poczuciem krzywdy, postanawia zemścić się na Cihanie. Nagromadzone emocje i stres sprawiają, że niespodziewanie mdleje. Sinem i Melih dochodzą do porozumienia.

"Panna młoda" odcinek 157 - środa, 29.07.2026, o godz. 17.20w TVP2

Zaskoczony Cihan dowiaduje się, że Hancer jest w ciąży. Dziewczyna postanawia wyjechać ze Stambułu i zacząć wszystko od nowa, przy wsparciu Meliha. Yonca, ku uciesze bliskich, odzyskuje w końcu przytomność. Cihan zabiera Beyzę i dziecko do rezydencji.

"Panna młoda" odcinek 158 - czwartek, 30.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan przeżywa ciążę Hancer. Melih pożycza dziewczynie wszystkie oszczędności, przez co Sinem nie ma za co wynająć domu. Mukadder cierpi, patrząc na dziecko Bejzy. Hancer przygotowuje się do wyjazdu.

"Panna młoda" odcinek 159 - piątek, 31.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Melih przekonuje Hancer, by zgodziła się na spotkanie z Cihanem. Tymczasem konflikt między nim a Sinem coraz bardziej się zaostrza. Sytuację komplikuje nagłe pogorszenie się stanu zdrowia Mukadder. Cihan, zdeterminowany, by odkryć prawdę, naciska na Hancer i żąda od niej szczerych wyjaśnień.

"Panna młoda" odcinek 160 - sobota, 1.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan za wszelką cenę próbuje ustalić, kto jest ojcem dziecka Hancer. Cemil siłą zabiera dziewczynę do domu i zamyka ją na klucz. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. W końcu Cihanowi udaje się dotrzeć do matki przebywającej w szpitalu.

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