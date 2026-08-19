M jak miłość. Wypadek Krysi. Będzie kolejna tragedia w domu przy Deszczowej?

Wypadek Krysi w nowym sezonie „M jak miłość”

W nowych odcinkach „M jak miłość” życie Krysi ponownie zostanie wystawione na ciężką próbę. Filarska ulegnie wypadkowi w domu. Seniorka spadnie ze schodów i w konsekwencji trafi do szpitala, a wiadomość o zdarzeniu mocno poruszy jej rodzinę. Dla bliskich Krysi będzie to kolejny powód do niepokoju. Filarska dopiero zaczęła odzyskiwać spokój po bardzo trudnych doświadczeniach, dlatego nagły wypadek będzie tym bardziej wstrząsający.

Historia Krysi w „M jak miłość” w ostatnim czasie była wyjątkowo trudna. Po śmierci ukochanego męża, Wojtka Marszałka (śp. Emilian Kamiński), Filarska została sama z ogromną pustką. Początkowo bardzo źle znosiła stratę i zmagała się z depresją. Każdy kolejny dzień był dla niej walką, ale na szczęście mogła liczyć na wsparcie rodziny. Bliscy nie pozwolili jej całkowicie pogrążyć się w żałobie. Z czasem Krysia zaczęła wychodzić z głębokiego dołka i stopniowo odzyskiwać chęć do życia. Ważne było dla niej także to, że wciąż miała wokół siebie najbliższych. W pewnym momencie pojawiła się nawet nadzieja, że Filarska jeszcze raz będzie mogła ułożyć sobie życie. Wszystko za sprawą Łukasza Buczaka (Zbigniew Borek), sąsiada Zduńskich, z którym seniorka zaczęła się spotykać.

Nowa miłość Krysi i zaręczyny z Łukaszem

Relacja Krysi i Łukasza szybko nabrała poważniejszego charakteru. Początkowo Filarska była ostrożna i niełatwo było jej otworzyć się na nowe uczucie po śmierci Marszałka. Z czasem jednak pozwoliła sobie uwierzyć, że jeszcze może być szczęśliwa. W 1918 odcinku „M jak miłość” Buczak zdecydował się zrobić kolejny krok. Kupił pierścionek zaręczynowy, poprosił Krysię o rękę na oczach najbliższych i otrzymał błogosławieństwo. Wszystko wskazywało więc na to, że seniorka ponownie stanie na ślubnym kobiercu.

Tym bardziej dramatycznie zapowiada się to, co spotka ją w nowym sezonie. Kiedy życie Krysi zacznie się układać, nagle dojdzie do wypadku, który ponownie postawi jej bliskich w stan najwyższej gotowości.

Krysia trafi do szpitala. Rodzina Zduńskich będzie przerażona

Po upadku ze schodów Filarska zostanie przewieziona do szpitala. Jej najbliżsi będą musieli czekać na informacje o jej stanie, a sytuacja odbije się również na najmłodszych członkach rodziny. Bliźniaczki Zduńskich, które wciąż są małe i nie potrafią właściwie ocenić powagi niektórych wydarzeń, będą przekonane, że wypadek babci wydarzył się z ich winy. Dziewczynki tak bardzo się przestraszą, że uciekną z zajęć na basenie. W ten sposób jeden wypadek doprowadzi do kolejnego rodzinnego dramatu. Zduńscy będą musieli nie tylko martwić się o zdrowie Krysi, ale również rozpocząć poszukiwania swoich najmłodszych córek.