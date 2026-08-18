M jak miłość. Sowiński po nocy z Kasią upatrzy sobie na kochankę inną lekarkę. To dlatego ohydny dyrektor ściągnie ją do kliniki

Nie będzie romansu Kasi i Sowińskiego po tej nocy w "M jak miłość" po wakacjach?

Koszmarna noc Kasi i Sowińskiego z finału minionego sezonu "M jak miłość" będzie miała ciąg dalszy! Nie po to dyrektor kliniki zdobył cenną wiedzę na temat prawdziwego ojca dziecka Kasi, sfałszowanych wyników testu DNA, by teraz tak łatwo jej odpuścić.

Już w 1938 odcinku "M jak miłość" Kasia stanie twarzą w twarz z Sowińskim, który wtargnie do domu Mariusza i posunie się do kolejnych gróźb. Będzie miał tylko jeden cel - zmusić Kasię, żeby była mu posłuszna, żeby pomogła mu zrealizować plan zemsty na Olku Chodakowskim (Maurycy Popiel). Okazuje się jednak, że nie tylko Kasia będzie ofiarą obrzydliwego Sowińskiego. To typ faceta, który musi sobie podporządkować każdą kobietę dlatego też weźmie na celownik młodą lekarkę z kliniki Olka.

Ona też będzie kochanką Sowińskiego w następnym sezonie "M jak miłość"?

Po nocy spędzonej z Kasią dla Sowińskiego w 1938 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że nie ma co liczyć na nic więcej, że szczęśliwa w małżeństwie lekarka nie nawiąże z nim romansu. Dlatego weźmie na celownik kolejną podwładną z kliniki. Tym razem spróbuje umówić się po pracy z nową rezydentką, Klaudią (Magdalena Dwurzyńska), którą zatrudni na oddziale Olka, żeby wciągnąć ją w swój plan zemsty na Chodakowskim.

Powrót Klaudii w 1938 odcinku "M jak miłość" wywoła napięcie w klinice, bo Olek nie zapomni o tym, jak ją potraktował, kiedy na wieczorze panieńskim Marcina (Mikołaj Roznerski) pomylił śliczną blondynkę z prostytutką. Sowiński nie będzie próbował ukrywać swojej satysfakcji, że Klaudia może mu pomóc znaleźć haka na Olka.

Wymuszona uprzejmość Sowińskiego nie zrobi jednak na Klaudii wrażenia. Nawet kiedy szef da jej wyraźnie do zrozumienia, jak bardzo cieszy się z jej ponownego zatrudnienia w klinice, licząc na coś więcej. Młoda lekarka od razu odrzuci zaloty obrzydliwego Aleksandra.

- Cieszę się, że wróciła pani do nas po tak długiej przerwie. Gdyby potrzebowała pani jakiejkolwiek pomocy, wsparcia - jestem do dyspozycji… - zapewni Sowiński, ona jednak potraktuje go bardzo chłodno, zachowując dystans w służbowych relacjach. Czas pokaże, czy Klaudia zostanie kochaną Sowińskiego i jego wspólniczką.

Kiedy 1938 odcinek "M jak miłość" w TVP? Kiedy emisja nowego sezonu w telewizji?

Odcinek 1938 "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku, o godz. 20.55 w TVP2. Ale premiera kolejnego 27 sezonu "M jak miłość" nastąpi dzień wcześniej, w poniedziałek, 7 września.