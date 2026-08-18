M jak miłość. Joanna i Rogowski przyłapani! Kolega z pracy Artura zobaczy żenującą scenę w wykonaniu kochanków 

Joanna i Rogowski przyłapani w szpitalu w Gródku w nowym sezonie "M jak miłość"

Po szokującej końcówce zeszłego sezonu "M jak miłość", kiedy to Dobrzańska wyznała Arturowi miłość, a on nie pozostawał dłużny, dojdzie do kolejnych zawirowań. Początkowo lekarz wystraszy się tego, co nawyprawiał. Trudno mówić o braku zdrady ze strony mężczyzny, skoro za plecami Marysi (Małgorzata Pieńkowska) pojechał pod dom koleżanki, wyznawał uczucia i zniknął z nią za zamkniętymi drzwiami. Jednak życie płynie dalej, a Rogowski musi wykonywać swoje obowiązki. Zresztą tak samo jak Joanna. I właśnie podczas wizyty w szpitalu w Gródku dojdzie do żenującej sceny, której świadkiem stanie się kolega Artura.

Zaprzyjaźniony lekarz zobaczy Artura i Joannę w dziwnej sytuacji

Najpierw kolega Artura dowie się o złożeniu rezygnacji z pracy. Artur potwierdzi, że chce odejść. To już da do myślenia, bo niby dlaczego nagle miałby zrezygnować ze stanowiska?

- Artur, co się dzieje? Słyszałem jakieś plotki, że od nas odchodzisz? - cytuje portal światseriali.interia.pl.

- To nie plotki. Właśnie złożyłem wypowiedzenie - potwierdzi mąż Marysi.

- Serio? Ale dlaczego? Coś się stało? - zapyta ciekawski kolega, ale w tym momencie Joanna pojawi się w zasięgu wzroku panów, a Rogowski zaniemówi.

Romans Artura wyjdzie na jaw w nowym sezonie "M jak miłość"?

Na oczach mężczyzny dojdzie do dziwnej wymiany zdań między Dobrzańską a Rogowskim. Widać będzie, że trudno zachować im się naturalnie, jakby łączyło ich tylko wspólna praca.

- Dzień dobry - rzuci Rogowski.

- Dzień dobry... - niemal wyszepta Joanna.

- Artur? Halo? Powiesz mi w końcu, co się dzieje? Dlaczego od nas odchodzisz? - kolega Artura będzie świadkiem dziwnej sceny i raczej niezbyt trudno da się dodać dwa do dwóch.

Czy to właśnie ta sytuacja będzie początkiem końca Rogowskiego i Dobrzańskiej? Niby Artur zrezygnuje z pracy, ale to na pewno nie będzie jego ostatnie spotkanie z kochanką. A sama Marysia stanie się podejrzliwa i wkrótce wyjdzie na jaw więcej faktów z tego, co wyprawia mąż.