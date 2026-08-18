M jak miłość. Dorota pokonała raka, ale teraz znów trafi do szpitala! Taką diagnozę usłyszy po badaniach w kolejnym sezonie

Czy Dorota znów będzie chora na raka w "M jak miłość" po wakacjach?

Odcinek 1937 "M jak miłość" rozpoczynający nowy sezon, nawiąże do wydarzeń, którymi Dorota i Bartek żyli nieco ponad rok temu. Co prawda Lisieccy ostatnio z nadzieją zaczęli patrzeć w przyszłość, wierząc w to, że najgorsze już za nimi, ale śmiertelna choroba znów da o sobie znać.

Przypomnijmy, że Dorota cudem pokonała śmierć. Kiedy usłyszała diagnozę - nieoperacyjny guz mózgu, złośliwy glejak - liczyła się z tym, że zostało jej najwyżej kilka miesięcy życia. Lekarz Doroty, onkolog (Jarosław Witaszczyk), który przed jej wyjazdem na eksperymentalną terapię do szpitala w Bostonie, nie dawał pacjentce szans na przeżycie, musiał przyznać, że w tym przypadku mowa o cudzie.

Wiosną 2025 roku w "M jak miłość" specjalista z USA, amerykański onkolog George Davies (Richard Berkley) podjął się leczenia Doroty, która wyzdrowiała i pokonała raka mózgu. A na początku poprzedniego sezonu "M jak miłość" we wrześniu Dorota i Bartek zgłosili się do szpitala po ostatnie wyniki badań, tomografii mózgu, które wykazały, że jest zdrowa, że leczenia przyniosło skutki i rak jest w remisji.

Niestety podczas wizyty w szpitalu w 1873 odcinku "M jak miłość" Dorota wpadła w rozpacz, słysząc od pielęgniarek, że lekarz pilnie wzywa ją do siebie. Drżała ze strachu, że nastąpił nawrót choroby. Lekarz uspokoił ją jednak, że nie ma powodów do obaw.

- Pani Doroto wyniki tomografii są w porządku. Nic tam złego się nie dzieje. Nie ma wznowy. A to po raz kolejny potwierdza, że leczenie, terapia przyniosły bardzo dobry efekt. Jest pani zdrowa.Wszystko świadczy o remisji choroby... - tak lekarz ocenił wyniki badań Doroty.

Jednocześnie zdiagnozował u żony Bartka anemię i przepisał jej odpowiednie leki. Przez wiele miesięcy nic nie wskazywało na to, by stan Doroty miał się znów pogorszyć.

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Dorota trafi na badania do szpitala w 1937 odcinku "M jak miłość"

Początek następnego sezonu "M jak miłość" w 1937 odcinku upłynie jednak pod znakiem strachu o zdrowie Doroty, która tym razem pojedzie sama do Warszawy na kontrolne badania do swojego onkologa. Po roku od pomyślnej diagnozy, tomografii mózgu, która potwierdziła, że choroba już jej nie zagraża, znów czekają ją pełne napięcia oczekiwanie na wyniki dodatkowych badań. Nie zabierze ze sobą Bartka do lekarza, by nie martwić męża.

Poza tym Lisiecki w 1937 odcinku "M jak miłość" zostanie z siedlisku w Grabinie z ich adoptowanym synem Frankiem (Jarosław Śmigielski), któremu też udzieli się lęk o życie przybranej matki. Jaką diagnozę usłyszy Dorota rok po zakończeniu leczenia raka mózgu?

Na szczęście wyniki badań Doroty w 1937 odcinku "M jak miłość" potwierdzą, że nadal jest zdrowa, że złośliwy guz mózgu już jej nie zagraża.

Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" nowego sezonu w TVP?

Odcinek 1937 "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku, o godz. 20.55 w TVP2. To będzie premiera kolejnego 27 sezonu "M jak miłość".

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